Mercurio fue el “mensajero de los dioses”. Era considerado el protector de los caminos y el guía del viajero.

Sin embargo, desde la astrología cuando este planeta entra en sintonía retrógrado ocurren los desastres en comunicaciones, cancelación de vuelos y unos cuantos retrasos, especialmente desde lo legal.

Este año ha sido muy particular, reconoce el especialista zuliano Elmer Trujillo. “Se comenzó el 2016 en su compañía desde el 5 de enero hasta el 25 de enero, luego se repitió del 28 de abril al 22 de mayo y recientemente del 30 de agosto al 22 de agosto”.

La cuarta retrogradación del planeta simbolizado por el dios griego Hermes llega hoy y sale el 8 de enero de 2017. ¿Qué significa esto y cómo debemos entenderlo en la cotidianidad? La caraqueña Andrea Caricato, colaboradora del programa Mensajero de Luz en Venevisión, expone que Mercurio opacará el solsticio de invierno, para otros la celebración del espíritu de la Navidad, además de la Navidad, el año nuevo y el día de reyes (Retrógrado en el signo de Capricornio, a las 06:56 am y se pondrá directo el 8 de enero de 2017. “Influye en todos los viajes, vacaciones y planes personales, los que comienzan y los que cierran, todos. Lo que cierra porque cierra y lo que abre porque abre”.

Efectivamente, la cosmobióloga Francys Trujillo recomienda estar atento al tema relacionado con lo intelectual, la comunicación, el lenguaje oral y escrito, el intercambio, el movimiento y el servicio, “estas áreas se alteran y surgen contratiempos que, si bien no suelen ser catastróficos, son molestos y perturban el orden o la rutina cotidiana, por lo que es recomendable tomar ciertas precauciones”.

Los especialistas de la ciencia del cosmos hacen una serie de observaciones que por estos días pueden resultar sorprendentes. “De aquí a que se acabe el año habrá un bombardeo noticioso, se conocerán secretos de algunos famosos y hechos que se ocultaron por algún tiempo salen a la luz pública”, resalta Francys. Mientras que su papá advierte que es necesario tener particular atención con las computadoras y toda la información que se guarda en ellas. Cualquier distracción puede tener el efecto del peor de los virus informáticos. El mismo consejo sirve para la compra de una nueva si lo hace.

“El teléfono sonará más de lo habitual, se hacen y se reciben llamadas equivocadas. Hay que poner mucha atención a los desplazamientos en medios de transporte o a pie, pues hay una marcada tendencia a la desorientación, tomar rumbos equivocados o perder el avión por creer que salía a otra hora”, agregaron los astrólogos.

No es recomendable iniciar acciones que estén relacionadas con papeles, trámites, asuntos comerciales o servicios pues las complicaciones serán innumerables. Y postergar los análisis o exámenes clínicos sujetos a diagnósticos o resultados por escrito, ya que se pueden emitir errores y equivocaciones importantes.

Cuando está Mercurio retrógrado hay confusiones de todo tipo en lo personal y las relaciones. El pensamiento cotidiano no está claro, lo que tiende a generar complicaciones y perturbar la rutina.

No todo es malo, el gran beneficio de este fenómeno astrológico para una persona que cumpla años del 19 de diciembre al 8 de enero es que tendrá un período excelente y una ganancia extraordinaria, especialmente si desean comenzar a estudiar o investigar, pues el pensamiento tiende a ser introspectivo y reflexivo.

Las personas que nacen con Mercurio retrógrado se manejan extremadamente bien, son justas. De forma innata, ellos saber cómo navegar a través de los cambios inesperados de itinerario en las rutinas.

Es un período de transición en la experiencia intelectual que permite llevar al inconsciente la semilla de nuestros emprendimientos, planes y proyectos para que germine y madure en la oscuridad de nuestro interior, en nuestros pensamientos, es una forma de encontrar caminos hacia la transformación del ser a través de la reflexión, la contemplación y la meditación.

Cristina Gutiérrez, bloguera en Hada de la luz, insiste en que es hora de reorganizar las ideas, darle un descanso a la mente para reordenar los procesos mentales y creativos, repensar, rehacer, recapacitar, reformar, reestructurar, revisar, reconocer, remediar, rectificar, son algunas palabras que conforman el aprendizaje del “retraso”.

Para la astróloga y bloguera Albanela Ravelo llegó la hora de tomar decisiones impostergables. “Ponerse al día con la correspondencia y el papeleo es también más eficiente mientras que Mercurio está retrógrado, siempre y cuando uno no se comprometa a nada por escrito. Es importante reevaluar lo que se está haciendo, posponer acuerdos, firmas, si no se puede, relee con cuidado los documentos antes, sopesando las palabras”.

La especialista hace hincapié en poner punto final a las situaciones ambiguas, “a las decisiones postergadas, al stand by, a dejarlo así, al vamos a ver, al hay sí, pero no. Estos aspectos planetarios nos ponen frente a frente ante un desenlace, para tomar una decisión certera”. Consejos: No pierdan este momento para los diálogos de forma armoniosa y más objetivos. Tengan tacto a la hora de enfrentar a los opuestos. La interacción se vuelve imperiosa, así como el escuchar y retroalimentarse para aclarar las ideas.

Con información de Panorama