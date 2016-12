Si bien mucha gente reniega de ellos, los hornos de microondas le han facilitado la vida a más de uno. Pero, también es cierto que no cualquier cosa puede cocinarse en ellos. Determinados productos pueden llegar a causar problemas.

El microondas se ha convertido en un aliado del hogar notable. Es por esto que se emplea para todo tipo de misiones en el hogar. Pero, algunas cosas tan habituales como puede llegar a ser calentar un poco de agua, pueden volverse peligrosas. Siempre es conveniente saber qué cosas no se deben meter en el microondas.

Estos son los cinco alimentos que no deben cocinarse en un horno de microondas:

Uvas: Si bien no es muy común calentar uvas enteras en un microondas, puede que un postre o algo por el estilo te lo demande. Precaución: suelen estallar. Tampoco intentes, por las dudas, con frutas de contextura similar como las ciruelas.

Bebidas alcohólicas de alta graduación: No intentes calentar bebidas alcohólicas que ronden los 40° de alcohol. Son sustancias inflamables y, como tales, pueden llegar a causar un incendio al entrar en contacto con el tórrido calor del microondas.

Huevos: Los huevos enteros calentados en el microondas pueden llegar a explotar, causando un verdadero desastre en el interior de tu horno. Tómate tu tiempo y dale el método de cocción que realmente se les tiene que dar.

Agua: Si calientas agua sola en poco tiempo, no tendrás problemas. Pero no lo hagas durante períodos prolongados, ya que puede calentarse por encima de su temperatura de ebullición y, al sacarla al ambiente, quizás salte y cause inesperadas quemaduras.

Zanahorias: Nunca las coloques enteras, sin pelar, sin limpiar y sin, al menos, humedecerlas. Es que las sustancias que recogen del suelo pueden llegar a causar esas típicas interferencias eléctricas que generan los elementos metálicos.

