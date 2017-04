El mandatario nacional pidió a los opositores abandonar las protestas y combatir con votos

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo este domingo que espera “ansioso” que se convoquen a las postergadas elecciones municipales y a gobernadores, que es una de las principales exigencias de la oposición en la calle.

“Yo estoy ansioso que se convoquen las elecciones de gobernadores y alcaldes para darles una pela [gran derrota] a esta gente muy pronto, que dejen el guarimbeo (protesta violenta) y la violencia, para responderles con votos”, dijo Maduro en su programa dominical.

Las elecciones de gobernadores debieron realizarse en diciembre de 2016, pero el poder electoral las suspendió y aún no tienen fecha. Las de alcaldes están pautadas para este año y las presidenciales, las únicas a las que se había referido Maduro en los últimos días, para diciembre de 2018.

Desde hace días, en protestas que han terminado en violencia, la oposición ha exigido que se celebren las elecciones atrasadas y se adelanten los comicios presidenciales.

“El farsante y golpista no quiere elecciones de ningún tipo! Nosotros seguimos en defensa de la Constitución! NO al AUTOGOLPE!”, escribió en Twitter el líder opositor Henrique Capriles, quien fue inhabilitado por 15 años y en principio no podrá ser candidato.

Crisis

Maduro enfrenta una crisis económica que se agravó con la caída del precio del petróleo y que se caracteriza por la escasez de alimentos y medicinas y la alta inflación.

AFP

