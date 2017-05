Estudiantes de la Universidad de Oriente, núcleo Anzoátegui, se concentran en la plaza de la moneda del recinto educativo para manifestarse en rechazo a la violencia y a las agresiones de la que fueron objeto durante una manifestación este miércoles que dejó 20 heridos.

Funcionarios de la policía del estado se encuentran desplegados en las inmediaciones de la casa de estudios.

Docentes y estudiantes de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, Politécnico Santiago Mariño se unieron a la concentración que se trasladará hasta la fiscalía del Ministerio Público para exigir se investiguen los hechos violentos propiciados por presuntos colectivos dentro del alma mater.

via @Mariteguz: Via Alterna despejada en ambos sentidos 7:41 am. UDO llena de Policías

