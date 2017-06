Conductores con documento vencido ruegan por no enfrentar una alcabal para no ser multados

Desde el mes de abril, la oficina del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (Intt) de El Tigre suspendió la emisión de licencias de conducir por falta de material plástico para imprimir el documento.

Los conductores que han acudido a la oficina online ubicada a la salida de El Tigre a renovar el documento se han llevado la sorpresa, como Mario Zurita, que lleva un año con la licencia de cuarta vencida y al ir a renovarla le indicaron que debe esperar que llegue el material, pero no le dieron fecha.

“Pensé que no había problemas porque hasta hace poco un amigo renovó la licencia sin problemas, pero ahora soy yo el sorprendido, aunque ya nada -como está la situación- debe sorprendernos”, dijo.

El chofer de línea Alberto Castillo también tendrá que esperar para obtener su plástico.

“Espero que no me multen por tener el papel vencido porque no entienden que es que no hay material”, acotó.

El trabajador del volante indicó que ir a otro estado a sacar el documento se le hace cuesta arriba, por lo que espera que el plástico llegue pronto.

Otros usuarios como Martha Rodríguez, que requieren sacarse la licencia por primera vez, tienen que seguir en lista hasta que llegue el material.

Se conoció de manera extraoficial que unas 100 licencias se renuevan a diario en la oficina.

Ninguna fuente del Ministerio del Transporte Terrestre está autorizada para declarar a los medios de comunicación.

Jornada especial

En agosto de 2016, la Alcaldía de Simón Rodríguez junto a la oficina online de Inttt realizaron un operativo especial de renovación de licencias y certificado médico.

En esa actividad unas 500 personas resultaron beneficiadas.