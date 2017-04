Luego de los videos publicados por el actor y comediante venezolano Marko Pérez, conocido en las redes sociales como Marko Music se ha desatado una gran polémica.

Durante la madrugada de ayer el criollo se pronunció en su cuenta de Instagram para pedir apoyo a sus fanáticos por las amenazas que han recibido su mamá y otros familiares.

“Mi vieja está sola en Venezuela, no hagan nada en contra de ella. Yo asumo toda la responsabilidad, pero les pido que no le hagan daño”, expresó el también cantante tras compartir un video con sus seguidores.

En clip estuvo acompañado del mensaje “Señores yo no uso Twitter y ustedes lo saben, todo está implantado, ustedes saben quién soy yo, yo no soy su enemigo. Dios me los bendiga”.

Horas después el criollo escribió en su cuenta de Instagram una imagen a la que acompañó un sentido mensaje.

“Públicamente anuncié lo que estamos pasando, se vienen momentos muy difíciles y quiero que sepan que yo no soy enemigo, no gasten energías en mí, he estado con ustedes y estaré en todo momento y estoy pasando por un problema el cual no les pido que me apoyen, pero sí que le den importancia (…) yo seguiré haciéndolos reír y llenándolos de mucha alegría hasta el día que muera”.

Elizaira Marval

[email protected]