El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó que el Plan Zamora se desplegará en su segunda fase en el estado Táchira. “Vamos a trasladar 2 mil funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y 600 tropas de operaciones especiales”.

Desde el palacio de Miraflores, Padrino López hizo un llamado al cese de la violencia en el país. “Rechazamos todas las muertes. Hay disparos de metras contra los manifestantes que actúan de manera violenta”.

“Le estamos diciendo a estos actores que no vamos a permitir que la patria venezolana caiga en el caos”, agregó.

Dijo que los grupos violentos que han cometido actos vandálicos en el estado Táchira en las últimas horas han puesto en peligro la vida de los venezolanos. “Evaluemos los niveles de terrorismo que están ejecutando para poner el riesgo la vida del pueblo”.

Padrino López dijo que estos grupos están utilizando estrategias copiadas del vecino país.

El ministro Padrino López aseguró que “no usamos armas contra el pueblo. No hay fusiles. No hay pistolas. No hay ametralladoras”.

“Aquí no habrá una guerra civil entre hermanos”, sentenció el ministro al tiempo que ratificó que la FANB no permitirá ”que la Patria venezolana caiga en el caos”.

Reiteró que en las marchas opositoras hay infiltrados con la intención de provocar violencia. “Está ocurriendo un fenómeno de infiltración causando la muerte con esferas metálicas y metras”.

