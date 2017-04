La octava entrega de la saga Fast & Furious batió dos récords de taquilla esta semana en China, al recaudar en su primer y segundo día de proyección 446 millones de yuanes (unos 65 millones de dólares).

The fate of the furious que se estrenó el 12 de abril, alcanzó su primer récord ese mismo día, con una recaudación de 60 millones de yuanes (8,7 millones de dólares), superando a su precuela (Fast & Furious 7) que en abril de 2015 facturó 52 millones de yuanes (7,5 millones de dólares).

Redacción