El presidente de Fedecámaras Nueva Esparta, Andrés Rodríguez Ghersi, prevé que las actividades comerciales se retrasarán al inicio del próximo año en virtud que no tienen mercancía para que puedan reabrir los comercios.

“Eso lo podemos ver en las importaciones de final de año que han ido bajando constantemente y cada vez menos. Este fin de año tenemos un 10 ó 20%, de lo que fueron las importaciones en otros años”.

Explicó que la mercancía por lo general se acaba en temporada decembrina, lo que se traduce en un “comienzo de año muy difícil sin insumos, sin importaciones sin alimentos”, afirmó.

Pese a que hasta ahora no se puede predecir nada, Rodríguez sostuvo que en materia laboral las cosas “no lucen nada bien”. “Sin mercancía no hay actividad comercial, y al no haber actividad se reducen los puestos de trabajo”, recalcó.

Unión Radio