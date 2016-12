El activista oficialista Fidel Madroreño, envió un mensaje desde su cuenta en Twitter a quienes lo critican y afirman que se fue de Venezuela.

“La gusanera maiamera anda diciendo que yo abandoné el barco y me fui a Miami. Sí estoy en Miami pero de vacaciones, estoy aquí y la estoy pasando súper bueno. Dejen de estarme buscando, pendientes para atacarme y atacar a mi esposa pero no lo van a conseguir”, dijo en un video este miércoles 21 de diciembre.

Más tarde en otro video señaló que estaba en Maracaibo. “El video anterior lo hice como respuesta a la gusanera maiamera a los venezolanos que hablan paja de su país afuera pero bastante que se sirvieron de él. A ustedes les respondo soy revolucionario y estoy comprometido, no necesito estar en Miami para ser feliz,i me voy de viaje con mi familia, pero me sobra lealtad chavista”.

Dijo a quienes lo amenazan “recuerden que cuando me ven de frente se ponen amarillos, no hacen nada, porque así son ustedes escuálidos cobardes”.

A los medios que informaron que vivía en Miami dijo “qué vergüenza con ustedes, ni siquiera se toman la delicadeza de revisar mi time line, no tengo Visa Americana. La estupidez y sus lacayos, por eso estos medios no generan confianza en sus publicaciones, estoy en Maracaibo y no tengo visa”.

Prendan la luz que es Diciembre, un mensaje desde Miami para los amargados pic.twitter.com/tjezAk1Eh8 — Fidel Madroñero (@Fideljrp) 21 de diciembre de 2016

Otro mensaje PAL escualidismo en Miami, 😆😆😆 pic.twitter.com/SA8Xh4HSus — Fidel Madroñero (@Fideljrp) 22 de diciembre de 2016

Redacción