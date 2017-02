Tres personas muertas y otras dos heridas fue el saldo de un tiroteo ocurrido en una fiesta que se celebraba en la urbanización Villas Las Tucacas, en la carretera vieja Ocumare-Charallave, el sábado en la madrugada.

Las víctimas fueron identificadas como William Alexander Parra Martínez, de 25 años de edad, Jesús Rafael Shiorit Jiménez y un tercero que no ha sido identificado.

Un allegado de Parra relató que él había ido a la fiesta en compañía de su hermana para celebrar el cumpleaños de un vecino. A medianoche el ambiente del festejo se tornó tenso porque entró un grupo de hombres de mal aspecto. De hecho, la joven le dijo a Parra que se quería ir porque no se sentía a gusto, y a los pocos minutos se registró una riña y uno de los invitados sacó un arma y disparó contra los asistentes. Parra recibió dos tiros, uno en el cuello y otro en el abdomen.

El joven, que era comerciante, fue llevado al Hospital Central de Ocumare del Tuy, pero allí no lo pudieron intervenir porque no había cirujano y el quirófano estaba inhabilitado. El médico de guardia lo refirió al Hospital Domingo Luciani de El Llanito. En ese centro asistencial no había ambulancias para llevarlo y sus familiares apelaron a un servicio de ambulancia privada. La empresa cobraba 800.000 bolívares para hacer el traslado en la madrugada.

“Nosotros no disponíamos de esa cantidad. Hasta que a las 4:00 de la madrugada logramos que una ambulancia con oxígeno hiciera el servicio por 150.000 bolívares, pero murió en el camino. Vivimos en un país donde no nos garantizan el derecho a la vida ni a la salud. Estamos indefensos en todos los aspectos. Tal vez si hubiese sido atendido de manera oportuna estaría vivo, pero no podemos pedirle nada a un país donde los hospitales no funcionan porque no hay médicos ni insumos, donde tampoco hay transporte para llevar a cientos de heridos por la violencia. Estamos a la buena de Dios”, reclamó el familiar.

En ese hecho también resultó herida la hermana del joven, recibió un tiro en la pierna, y otras dos personas. Uno de ellos es un adolescente de 17 años y una joven, de nombre Eilim Fermín Rojas, de 25 años.

