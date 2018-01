El diputado Luis Florido, negociador de la oposición venezolana en el proceso de diálogo con el Gobierno de Nicolás Maduro, aseguró este viernes a EFE que la fecha de las elecciones presidenciales que deben celebrarse este año en el país no ha sido acordada en la mesa de conversaciones en República Dominicana.

“Sobre esa materia de fechas no hay todavía un acuerdo, entonces no me atrevería yo a decir hacia dónde está orientado eso”, dijo el legislador, que explicó que este punto no se ha decidido, entre otras razones, porque las partes difieren en el tiempo que pasaría desde la convocatoria y la celebración de las presidenciales.

El jefe de la delegación del Gobierno en el diálogo, el ministro de comunicación Jorge Rodríguez, mostró ante periodistas en Santo Domingo un supuesto borrador de acuerdo en el que se establece que las presidenciales se harían en el segundo semestre del año.

Al ser consultado sobre esto, Florido remarcó que la única propuesta debatida en la mesa es la elaborada en la primera sesión del diálogo el pasado 1 y 2 de diciembre por los cancilleres que actúan como garantes del proceso.

Reiteró que lo “electoral” es uno de los puntos “trancados” en la mesa de diálogo pese a que la oposición, aseveró, ha manifestado su intención de aprobar la propuesta de los cancilleres en este sentido y en el otro tema discordante: el destino de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Este foro conformado solo por oficialistas y no reconocido por la oposición y numerosos Gobiernos ejerce desde agosto pasado las funciones legislativas en el país, así como un poder incontestable sobre todas las instituciones.