Una imagen reciente de Gaby Espino dio mucho de que hablar al levantar dudas sobre qué le sucedió a su abdomen que se veía como si no tuviera ombligo.

La fotografía fue parte de una sesión para la portada de la revista Vanidades. Sin embargo, Vanidades confirmó a People en Español que no hubo uso de programas de edición en la imagen. El ombligo de la actriz se encuentra cubierto abajo del pantalón, pues la actriz posee un torso alargado y el pantalón es de estilo pretina alta.

La también empresaria venezolana, quien es madre de dos hijos, ha lucido una despampanante figura a través de los años gracias al cuidado que le ha dado a su cuerpo con buena alimentación y con ejercicio como embajadora del plan de dieta Yes You Can!. Su cuerpazo causa noticia donde quiera que vaya, razón de más para que la evaporación de su ombligo llamara la atención en esta ocasión.

Si bien la actriz de Señora Acero: La coyote (Telemundo) aparece guapísima durante el extenso reportaje fotográfico que ofrece la publicación, la instantánea en la que Espino deja al descubierto su abdomen llamó poderosamente la atención de sus seguidores. Pero para dejar todo en claro, la actriz compartió otra imagen donde deja ver su ombligo.

De paso, Espino aprovechó para promocionar en las redes la edición de la que es portada.

“Ya a la venta en USA , Mexico y Colombia, asi q busquenlaaa y tomense una foto😋 hay muchas sorpresas para las fotos mas originales. Tagueen a @vanidadesusa @vanidadesmx @vanidadesco #Vanidades @gabyespino #GabyEnVanidades” escribió la venezolana.

Agencias