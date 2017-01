La actriz venezolana Gaby Spanic recordada por su papel en la novela La Usurpadora, denunció este fin de semana en el programa Suelta la Sopa, trasmitido por Telemundo que ella y su hijo han sido amenazados de muerte en varias ocasiones.

“Me han lanzado fierros en mi casa y he hecho miles de denuncias, me han amenazado con matar a mi hijo, me han seguido hasta acá y lo he denunciado. Y ¿qué han hecho? Nada”, expresó la protagonista de novelas en medio del llanto.

La actriz reveló que aunque ha presentado las denuncias, las autoridades no hacen nada para ayudarla, como también contó con mucha tristeza que teme por su vida y la de los suyos.

Spanic, lamentó que a raíz del problema con TV Azteca quieran perjudicarla.

Noreykis Pino C

[email protected]