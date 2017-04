Desde tempranas horas de este miércoles, merideños bloquearon el acceso vehicular en el puente Chama desde el sector La Blanca para exigir a las autoridades sanitarias de la entidad cumplir con la dotación de insumos en el Hospital de El Vigía.

Usuarios de Twitter reportan que la manifestación fue dispersada por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana con gases lacrimógenos y perdigones.

La escasez de insumos médicos en los centros asistenciales del país alcanza el 75 %, según la Encuesta Nacional de Hospitales 2017 que fue presentada en marzo pasado por el diputado y médico José Manuel Olivares.

En esa oportunidad reveló que el 89 % de los equipos diagnósticos de los hospitales del país no funciona; el 71 % no posee equipos de ultrasonido; 94 % no tiene tomógrafos; 95 % está sin reactivos; hay 75 % de escasez de material médico quirúrgico; 78 % de medicamentos y el 51 % de los quirófanos no están operativos.

#Merida #05Abril Polimerida con bomba lacrimógena y perdigones disolvio manifestación en el Puente Chama del El Vigía (foto Adán Contreras pic.twitter.com/sLdux7TaMx — CARLOS DAVID BRICEÑO (@CarlosBCNN) 5 de abril de 2017

https://t.co/fGvuB2XhH2 pic.twitter.com/6t0oQvqbHN — El Pitazo (@ElPitazoTV) 5 de abril de 2017

#5Ab MÉRIDA: En El Vigía Puente Chama amanece TRANCADO por PROTESTA porq NO HAY INSUMOS ni MEDICINAS en el Hospital,PoliNazi Merida ARREMETE pic.twitter.com/f6DZrBqxdh — Jesús Lizardo (@lizardo_jesus) 5 de abril de 2017

Con información de NTN24