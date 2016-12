El infielder viajará a los Estado Unidos para pasar navidades con su familia y a tomar un descanso luego de un largo año de beisbol

El campocorto de los Leones del Caracas, Gregorio Petit, puso fin a su actuación con la novena capitalina en lo que resta de temporada.

El parador en corto -que fue dejado en libertad por los Angelinos de los Ángeles de Anaheim- decidió abandonar el conjunto de la capital para compartir con su familia luego de un año fuerte de beisbol.

“Con todo el dolor de mi alma debo viajar, no me quisiera ir pero también necesito compartir con mi familia al igual que descansar para afrontar un nuevo año en el beisbol de los Estados Unidos”, esgrimió el mirandino en declaraciones a El Universal.

El campocorto, que ha visto acción esta campaña con regularidad en la segunda almohadilla, se une a Luis Díaz, Juan Carlos Gutiérrez y Jhoulys Chacín, como las bajas que tendrá el conjunto caraquista en este cierre de temporada.

Petit, sin contar la jornada de ayer, mostraba promedio de .250 con 29 imparables conectados. Además tenía 10 carreras anotadas y seis remolques.

Acerca de la posibilidad de volver en caso de que los melenudos logren clasificar, Petit se mostró inseguro.

“No te voy a decir hoy si vendré o no vendré en enero, no estoy cien por ciento decidido, pero es más no que sí”, finalizó el infielder.

El Universal