El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, anunció que el lunes “vamos a paralizar el país”, con una actividad pacífica que prevé obstaculizar las principales vías del país con los mismos militantes de la oposición que se sumen a la iniciativa.

Desde el distribuidor El Trébol en el estado Vargas, Guevara afirmó que con la actividad que se llevó a cabo este sábado en todo el país, se le demostró al presidente Nicolás Maduro que encontraron “puntos clave para tomar cuando Maduro decida volverse loco y cometa actos más irresponsables”.

De igual forma, aseveró que la agenda de lucha “va a escalar” y así aumentar la presión, por lo que insistió en que se requiere organización por parte de la dirigencia opositora “y sumar más venezolanos”a la causa.

Señaló que este sábado se cumplieron varios objetivos, uno de ellos tener una protesta de resistencia pacífica. Afirmó que en todo el país se lograron alcanzar los objetivos Agregó que lo que se demostró además que “podemos parar los principales puntos del país, por lo que si “ellos no rectifican, nos pararemos”.

“Tenemos un punto de encuentro que sabemos que hay que venir cuando se de el llamado”, aseguró e insistió en que las acciones futuras dependerán de aquellos “que sostienen a Maduro hoy en día”.

Con respecto al llamado de este lunes a un plantón, Guevara resaltó que “paralizarán el país” y subrayó que la actividad “tiene la particularidad de tomar vías de forma pacífica al bloquear las vías principales con nosotros mismos. No confundamos esto con un trancazo”.

Advirtió que en Caracas la actividad empezará a las 7:00 AM, mientras que en las zonas aledañas a la capital iniciarán más temprano y “es estar todo el día en resistencia demostrando que el país arrancará si le da la gana o no al pueblo (…) Con mucha claridad y disciplina no violenta tenemos que organizarnos para el plantón”. Subrayó que al final del día se darán nuevas instrucciones.

Anunció además que este domingo, el Día de las Madres, se llevará a cabo una actividad en la Plaza Madariaga de Caracas, frente a la Comandancia de la Guardia Nacional “en donde pediremos una vez más que reflexionen”.

A las 2:43 minutos de la tarde, las caravanas de Vargas y Caracas se encontraron en el llamado “distribuidor El Trébol” como parte de las actividades que organizó la Mesa de la Unidad en una jornada de protestas, que se lleva a cabo este sábado.

Diputados como Juan Andrés Mejía, Freddy Guevara y otros dirigentes como el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, se encontraron con los parlamentarios Richard Blanco, José Manuel Olivares y Juan Guaidó en el mencionado sector. Llegaron sin incidente alguno.

Cómo inició todo

Este viernes en la noche, la Mesa de la Unidad cambió el destino de la marcha pautada para hoy, que en principio tenía como destino final el Campo de Carabobo.

Los opositores se concentraron en tres puntos de la ciudad capital: Avenida Victoria, Santa Fe y Parque del Este para dirigirse a la entidad varguense.

De acuerdo a la periodista Caterina Valentino, la caravana de Parque del Este se unirá con la de Santa Fe para de ahí, continuar hasta La Guaira.

Por otra parte, se conoció que las personas con vehículos invitaron a aquellos que no tenían cómo llegar al Litoral a subirse a sus autos para seguir la caravana.

“A Caballo, a pie o en carro”, habría dicho el diputado Freddy Guevara este viernes.

A través de las redes sociales, se conocieron los puntos que la Unidad propuso para este sábado

Anzoátegui: Encuentro entre Anzoátegui y Bolívar 10 am. – Desde Plaza Bolívar de Soledad hasta el Puente de Angostura.

Apure Alto: Concentración en la Plaza Bocayá de Guasdualito 9 am.

Apure Bajo: Encuentro entre Apure y Guárico 2 pm. – Avenida Intercomunal (Frente al Club Hípico Venezolano).

Aragua: Marcha interna 9 am. – Av. Ayacucho (Banco Exterior) y Samán a José Félix (Caña de Azúcar). Encuentro entre Aragua y Carabobo 10 am. – Desde la Av. Bolívar con Ayacucho hasta el Campo.

Barinas: Marcha por los Caídos 9 am. – Desde Plaza del Estudiante hasta el Destacamento 14 de la GNB. Concentracion del Eje Andino 9 am. – Troncal 5, Socopó, municipio Sucre.

Bolívar: Encuentro entre Bolívar y Anzoátegui 9 am. – Desde Plaza de La Bandera en Ciudad Bolívar hasta el Puente de Angostura.

Carabobo: Concentración 10am. – Redoma de Guaparo, Estación Bohío, Los Samanes, C.C. Fin de Siglo (San Diego), se unirán en La Encrucijada a Carabobo hasta llegar al Campo de Carabobo.

Caracas: Concentración 10 am. – Avenida Victoria, Av. Teheran, Santa Fe y Parque del Este hasta el final de la autopista Caracas – La Guaira.

Cojedes: Concentración 7 am. – Desde la Plaza Manrique hasta el Campo de Carabobo. Delta Amacuro: Caminata 9:30 am. – Desde la Iglesia San José hasta la Concha Acústica de Tucupita.

Falcón: Marcha de las Madres 9 am. – Aeropuerto de Coro.

Guárico: San Juan de Los Morros 9 am. – Cabalgata y caminata desde la Manga de Coleo hasta la Av. Bolívar. Valle de La Pascua 9 am. – Cabalgata con caballos y burros, traslado con tractores, camiones, carros y bicicletas desde la Manga de Coleo Campeones Guariqueños hasta La Plaza Kuo. Chaguaramas 9 am. – Caminata de Mujeres desde el Parque Recreacional San Lorenzo hasta la Sede del Club Municipal.

Lara: Encuentro entre Lara y Yaracuy 9 am. – Desde la Autopista Dr. Rafael Caldera hasta el Elevado a Yaritagua.

Mérida: Encuentro entre Mérida, Zulia y Trujillo 9 am. – Desde El Vigía y Arapuey hasta Nueva Bolivia.

Monagas: Marcha 9 am. – Desde Plaza El Indio, Panadería La Perla, Parque La Guaricha, Elevado de Boquerón, Zona Industrial hasta La Gobernación.

Nueva Esparta: Caravana 10 am. – Desde Rattan Plaza, Av. Jobito Villalba hasta el Estadio Nueva Esparta, Guatamare.

Portuguesa: Guanare 8 am. – Concentración en el Terminal de Pasajeros. Acarigua/Araure 9 am. – Cabalgata desde Manga “Coleadores de Araure” hasta Puente La Lucía. Límite entre Lara y Portuguesa.

Táchira: Marcha de los Barrios 10 am. – Policlínica Táchira, Plaza Tinoco, Elevado de Puente Real, Viaducto Viejo, Redoma de la ULA, Plaza Miranda, Marginal de Torbes hasta Organismo de Seguridad (Se definirá en el sitio).

Trujillo: Encuentro entre Trujillo y Mérida 9 am. – Desde Villa Mercedes hasta Chiquiao, Carretera Transandina.

Vargas: Encuentro Vargas, Distrito Capital y Miranda 10 am. – El Trébol, Autopista de Caracas – La Guaira.

Yaracuy: Encuentro entre Yaracuy y Lara 9 am. – Desde la estación de servicio Cambural – Peña hasta Casetejas.

Zulia: Encuentro entre Zulia y Trujillo 10 am. – Desde la Sede de cada Partido hasta El Capri, Municipio Sucre. Luego se une Mérida. Punto Final: El Puente Torondoy.

Más temprano, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, alertó que en el estado Carabobo se registran acciones por parte de los cuerpos de seguridad en contra de los manifestantes.

“Quiero que Maduro sepa que tiene ‘un rollo’ (problema) dentro de la Fuerza Armada Nacional y la Policía Nacional. Cada vez que reprime se le pone todo candela. Si reprimen, no perdemos nosotros. Pierden ellos porque pronto le pueden poner un parado”, afirmó.

A juicio de Guevara, las protestas -que ya llevan 43 días- hacen que el gobierno de Nicolás Maduro sea “más débil” y a su juicio “estamos más cerca del fin. Hemos avanzado de una forma fundamental”. Exhortó a “quienes sostienen” al Presidente a “no hundirse” porque “si no, serán como los músicos del Titanic”.

Con respecto al plantón de este lunes, el parlamentario indicó que se llevará a cabo en todas las ciudades del país. En Caracas, adelantó que será a partir de las 7:00 AM y que se estima tomar “dos vías emblemáticas” de cada urbe, aunque dijo que los detalles se darían “en la noche.

“En los Altos Mirandinos será a partir de las 5:00 AM”, dijo. Por otra parte, el diputado Eudoro González, alertó que en Plaza Venezuela hay piquetes de la Guardia Nacional y dijo que intentarán pasar hasta La Guaira.

Sin embargo, a través del canal de Youtube, Venezolanos por la Información, se pudo conocer que la caravana a Vargas viaja a las 1:51 PM por el oeste de Caracas, cerca del túnel de la Planicie. Aún no se reportan incidentes.

Mientras, en el estado Vargas, la alcaldesa encargada del Área Metropolitana de Caracas, Helen Fernández, junto a las mujeres de la entidad, se encuentran en Vargas entonando el Himno Nacional para llegar a El Trébol.

Fernández resaltó que se se encuentran “todos unidos” tras más de 40 días de protesta y que “no bajarán la guardia” hasta que logren sus objetivos: Convocatoria a elecciones generales, restituyan el hilo constitucional y se liberen a los presos políticos.

Repudió el arresto arbitrario Sergio Contreras. Ante esto, calificó de “tirano” al presidente Maduro y es “el único responsable” de lo que sucede en Venezuela.

Con información de El Estímulo