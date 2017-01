Henry Rodríguez quiere terminar su mejor temporada en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con un título, aunque su equipo no haya podido avanzar

El manager de Tiburones de La Guaira, Oswaldo Guillén, definió la ofensiva de Caribes de Anzoátegui como el factor determinante en la serie postemporada que inició el lunes en Puerto La Cruz, por lo que espera ponerle freno antes de regresar a la capital.

Los escualos solo permitieron 6 imparables el lunes y se llevaron la victoria 5-2, con 5.1 innings de una carrera por parte del abridor Kelvin De la Cruz. Mañana tendrá lugar el tercer encuentro, en el estadio Universitario de Caracas; Edgmer Escalona será local ante el derecho Yeiper Castillo.

“Vamos a buscar parar a Caribes porque nosotros no hemos bateado, todos los juegos que ganamos fueron 2-1, 2-0, y cuando perdíamos era por muchas carreras”, explicó el estratega guairista.

“Yo creo que mientras tengas a Phipps en la alineación (van a ser peligrosos). Para mi se fueron dos peloteros claves: Balbino Fuenmayor y Orlando Arcia pero vamos a tratar de lanzarles, dependiendo de cómo salga el abridor y trataremos de parar la ofensiva”.

Entre las incorporaciones de Tiburones llegó el abridor Kramer Sneed, quien en 11.1 capítulos de trabajo, dejó efectividad de 4.76. “Trajimos un pitcher zurdo porque los jugadores de Caribes, la mayoría, son ambidiestros, batean a las dos manos y pero son zurdos”, comentó Guillén.

“No sabíamos si podíamos contar con “Cafecito” (José Martínez) o con Mark Minicozzi, por eso hablamos con Danry Vásquez”, continuó “Ozzy”. “En el infield teníamos un poquito de falla porque no es lo mismo poner a Henry Rodríguez en segunda que a José Castillo”.

La Guaira sonó nueve inatrapables la primera noche contra la Tribu, incluyendo un doble de “Cafecito” Martínez. También contó con el exjugador de Anzoátegui José Gil en la receptoría.

“La sustituciones fueron de acuerdo a lo que necesitábamos. Es increíble, nosotros necesitábamos un catcher y no pudimos contratar a Jesús Sucre, pero de repente los dos que estaban lesionados todo el mes podían jugar”, agregó Guillén.

“Con cada día que pasa es más difícil, vienen los juegos más difíciles porque mientras más cerca estás del campeonato se pone más cuesta arriba. Los peloteros tienen que salir a darme un 100 % y ya está, que jueguen su pelota como tienen que hacerlo, no dormirse en los laureles y jugar con lo que tenemos”.

Tiburones avanzó a la postemporada en el último día de la Ronda Regular, aprovechando, en parte, las derrotas de Magallanes y Bravos.

“Creo que en los últimos 15 días no jugamos de la manera esperada pero los juegos grandes los pudimos ganar, los muchachos le pusieron ganas para estar donde están. Ahora mismo vamos a tratar de disfrutar y que las cosas nos salgan bien”, contó el manager.

“Lo más difícil se pudo hacer, que es pasar aquí (postemporada). Por cómo estaban las cosas se hace complicado clasificar y más de la forma como lo hicimos, con un equipo donde su gente lo que metió fue coraje”, cerró.

Llegó inspirado

El infield Henry Rodríguez acordó con La Guaira para prolongar su excelente campaña 2016-2017, a pesar de que Leones del Caracas no pudo clasificar para enero.

“Contento con la gerencia por darme la oportunidad de estar aquí. Demás está decir que vengo para seguir el mismo plan que estaba haciendo con Caracas: jugar al 100 % y hacer las cosas lo mejor posible”, dijo el camarero.

“Aquí todos los equipos empiezan desde cero, si ellos han bateado bastante (Caribes), tienen que hacerlo ahora mismo, porque nosotros sí lo venimos a hacer”, comentó sobre la responsabilidad como toletero para hacer frente a la Tribu.

El “Pollito” bateó para .311 en la Ronda Regular pero lo más atractivo es su promedio vitalicio de .305 en postemporada.

“Sé que ha sido una buena temporada y quería seguir ese ritmo, ayudar a cualquier equipo ya que el mío no pudo entrar. Cuando te va bien lo único que quieres es terminar bien. No voy a cambiar nada, seguir haciendo lo que he hecho”, expresó el exgrandeliga venezolano que desde el lunes juga con Tiburones de La Guaira.

Carlos Guipe/ECS

[email protected]