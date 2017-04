Cabe preguntarse si una foto casera, en crudo y de rápido diseño, es válida como escaparate de una canción

El viernes 7 de abril se publicó Me enamoré, el nuevo single de Shakira. Alborozo mundial: es el adelanto de su esperadísimo nuevo álbum (el anterior salió en 2014).

Su letra evoca el principio de su relación con Piqué, por lo que su repercusión está traspasando lo musical. Hasta en el Hola le han dedicado unas líneas. Pero sus arrebatados versos no son lo único que se está comentando con fervor. También su indescriptible portada.

La foto muestra a una Shakira radiante, encaramada a un árbol y abrazada a una gruesa rama. Por mucho que uno la examine, no hay nada en la imagen que concuerde con las palabras glamour o artístico. Su postura es más propia de alguien que abraza un caballo, solo que sin caballo.

Para saber si estamos ante un “arrggg” o una genialidad hemos hablado con algunos de los mejores diseñadores y fotógrafos de portadas de España.

“Es tan horrorosa”

El reciente ganador de un Grammy Latino por el diseño de El poeta Halley, de Love of Lesbian, opina que “es tan horrorosa que se da la vuelta y roza la genialidad.

De momento está haciendo que hablemos de ella. La verdad es que a mí me gustaban más las primeras portadas, cuando aparecía vestida como un personaje de Mad Max, Barbarella o Conan el Bárbaro. Me parece que recupera el estilo de las cintas de gasolinera”.

Dado que todas las portadas tratan de transmitir un concepto, ¿cuál sería el que hay detrás de esta? “Un psicólogo seguramente hablaría de algo relacionado con los penes grandes. Por suerte yo no soy psicólogo y no me atrevo a aventurarme, por eso yo haría una lectura más relacionada con el amor a la naturaleza, a la vida y el cosmos”.

“Es hortera a rabiar”

Rafa Sañudo ha diseñado más de 400 portadas, entre ellas algunas para Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Marlango, Los Secretos, Los Piratas o María Jiménez. En 2007 diseñó el plano del metro de Madrid. Este veterano profesional se lo toma con humor.

“Está más cerca de ser un horror que una genialidad, pero ni siquiera llega a serlo: es una chuminada campestre. Y hortera a rabiar”.

Puestos a destacar algo, positivo o negativo, elige “el tamaño de la rama a la que se abraza la amazona”. El mensaje que encuentra en esta desconcertante imagen es el siguiente: “Estoy to contenta, rebosante de gozo y encantada de haberme conocido. Ah, y esta foto me la hizo mi Piqué”.

“Parece salida de un cajón”

“Si se publicara en vinilo, parecería una portada de cajón de discos a 1 euro, y lo mejor es la frescura de no pretenderlo (o eso parece) ni usar efectismos retro”, valora Mario Feal, diseñador de cabecera de Subterfuge Récords y autor de portadas de Sexy Sadie, Los Fresones Rebeldes, Arizona Baby, Neuman, PLV Havoc, Bravo Fischer! o Aristogatos.

“El diseño no puede ser más barato (¿lo habrá hecho ella?), justo lo opuesto de la imagen sobreproducida que se espera de una estrella internacional. Al ojo europeo, cínico y resabiado, le cuesta creer que todo esto no sea premeditado, ojalá que no lo sea”.

Redacción