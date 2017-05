El consejero delegado de la compañía, Bob Iger no dio detalles sobre el filme que fue sustraído, pero afirmó que la compañía no pagará ninguna cantidad a los hackers, que han amenazado con difundir fragmentos de la película si no reciben el dinero.

Las declaraciones de Iger se produjeron en una reunión que mantuvo en Nueva York con empleados de ABC, de acuerdo con las fuentes que maneja The Hollywood Reporter.

Disney, que trabaja ahora con investigadores federales para solucionar este asunto, tiene en el horizonte más inmediato estrenos de películas como Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales o Cars 3.

Con información de El Farandi