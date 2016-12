Estilistas esperan que acudan más personas a centros estéticos entre el 30 y el 31 de diciembre

“El sueldo mínimo no alcanza ni para una arregladita”, así definió la comerciante Rosa Rivero los altos precios que tienen las estéticas para darse un “cariñito”.

En corte, secado, tinte y cirugía capilar para el cabello, las mujeres pueden gastar hasta 16 mil bolívares.

Mientras que en arreglo de uñas de manos y pies, los montos oscilan entre Bs. 10 mil y Bs. 12 mil, aproximadamente.

En total, las féminas pueden gastar hasta 28 mil bolívares, lo que equivale a más de un salario mínimo mensual.

La obrera Sara Pérez aseguró que antes acudía a un centro de belleza cada 15 días para teñirse el cabello y hacerse las uñas.

Sin embargo, precisó que desde hace un año esas visitas a las peluquerías se redujeron a una sola vez cada 30 días y de casualidad.

“Ya el dinero que gano solo me alcanza para comprar la comida para mi casa.

Lamentablemente tengo que arreglarme yo misma con lo poco o mucho que tengo porque no tengo plata para ir a una peluquería como lo hacía antes”, explicó.

Esa misma situación la vive la secretaria Rebeca Ponce.

La dama apuntó que para estas navidades gastó Bs. 22 mil en unos “cariñitos”.

“Ya eso no lo podré hacer por un buen tiempo, definitivamente no basta con ver estrellas en estos tiempos para estar bellas; lo importante es el dinero”, relató.

En caida

Peluqueras revelaron que la clientela cayó en más de un 50% en los últimos 12 meses del año.

Petra Gómez informó que en ocasiones, solo una persona pisa su centro estético en medio día de trabajo.

“Los clientes han bajado mucho debido a la crisis económica que se vive en el país”, señaló.

La dama puntualizó que se han visto en la necesidad de hacer combos y de colocar ofertas para poder captar mayor clientela.

Añadió que esperan que entre el viernes 30 y el sábado 31 de diciembre, los servicios aumenten un poco por la fecha. “Ojalá que tengamos mayor flujo de personas”, añadió.

Caseros

Clientes aseguraron que prefieren ir lo menos posible a las peluquerías para gastar lo mínimo en los servicios.

“Estoy optando por decirle a una prima que me corte el cabello y me lo seque. Lo único que me hago en una estética en la cirugía capilar, porque hasta el tinte me lo aplico yo misma en la casa”, explicó el ama de casa, Dunia Sifontes.

“El sueldo mínimo no alcanza ni para una arregladita”, así definió la comerciante Rosa Rivero los altos precios que tienen las estéticas para darse un “cariñito”.

En corte, secado, tinte y cirugía capilar para el cabello, las mujeres pueden gastar hasta 16 mil bolívares.

Mientras que en arreglo de uñas de manos y pies, los montos oscilan entre Bs. 10 mil y Bs. 12 mil, aproximadamente.

En total, las féminas pueden gastar hasta 28 mil bolívares, lo que equivale a más de un salario mínimo mensual.

La obrera Sara Pérez aseguró que antes acudía a un centro de belleza cada 15 días para teñirse el cabello y hacerse las uñas.

Sin embargo, precisó que desde hace un año esas visitas a las peluquerías se redujeron a una sola vez cada 30 días y de casualidad.

“Ya el dinero que gano solo me alcanza para comprar la comida para mi casa. Lamentablemente tengo que arreglarme yo misma con lo poco o mucho que tengo porque no tengo plata para ir a una peluquería como lo hacía antes”, explicó.

Esa misma situación la vive la secretaria Rebeca Ponce.

La dama apuntó que para estas navidades gastó Bs. 22 mil en unos “cariñitos”.

“Ya eso no lo podré hacer por un buen tiempo, definitivamente no basta con ver estrellas en estos tiempos para estar bellas; lo importante es el dinero”, relató.

En caida

Peluqueras revelaron que la clientela cayó en más de un 50% en los últimos 12 meses del año.

Petra Gómez informó que en ocasiones, solo una persona pisa su centro estético en medio día de trabajo.

“Los clientes han bajado mucho debido a la crisis económica que se vive en el país”, señaló.

La dama puntualizó que se han visto en la necesidad de hacer combos y de colocar ofertas para poder captar mayor clientela.

Añadió que esperan que entre el viernes 30 y el sábado 31 de diciembre, los servicios aumenten un poco por la fecha. “Ojalá que tengamos mayor flujo de personas”, añadió.