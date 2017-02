Hasta la ropa le han llevado a algunos clientes que buscan intimidad

Lo que para muchas parejas solía ser un “escondite” para la tranquilidad y la paz íntima de la sexualidad, dejó de serlo desde mediados del 2016, cuando los moteles se sumaron a la lista de objetivos y blancos de la delincuencia en la zona norte del estado Anzoátegui.

Según personal que labora en los estos sitios de encuentros íntimos, no se salva nadie, puesto que otras parejas o grupos organizados roban desde los usuarios hasta a quienes atienden estas posadas, y cargan con lo que puedan, sean prendas, vehículos o parte del inmobiliario de la habitación.

Juan Méndez, uno de los conserjes del automotel El Rincón en la vía San Diego, reveló que en el pasado mes de diciembre se reportaron cinco atracos, y aunque enero no avanzó totalmente en paz, se han registrado algunos, aunque a las afueras del sitio.

En el motel New, a la altura de la vía alterna en la vía hacia Pele el Ojo, la situación no es distinta. Aunque no hubo personal administrativo que brindara infiormación a El Norte, uno de los jardineros del lugar reveló que son muy frecuentes los inconvenientes de esta índole, aunque no todos son reportados a los cuerpos policiales para resguardar la intimidad de las víctimas.

El trabajador adjudicó el auge delincuencial a la ubicación del motel y el no control que existe para acceder al mismo. ¿Modus operandi?, son muchos.

Contó que en varias oportunidades parejas que se encuentran dentro de las habitaciones son sorprendidas por encapuchados que se llevan sus pertenencias, incluidas las llaves del vehículo y la ropa.

“Lo del carro es quizás para otros delitos, pero lo de la ropa ya termina siendo maldad”, expresó.

Méndez también contó que en su lugar de trabajo han llegado parejas que se registran como usuarios y al menor descuido abandonan el motel, cuando ya han cargado con lencería, televisor y decodificadores.

“Han llegado a pedir habitaciones y sacan las armas y exigen el dinero que se ha hecho durante el día, y hasta se meten en las habitaciones vecinas.

El jardinero en cambio mencionó que en el New suelen ser más osados.

Señaló que han evitado males mayores al percatarse que en algunas ocasiones, parejas que ya han solicitado una habitración han intentado introducir a otras personas a la misma recámara, pese a que eso va contra las normas del sitio.

Se supo que estas irregularidades se han presentadio en el motel Paradise del crucero de Lechería y en el hotel Dorado en Brcelona.

Más seguridad

El mandatario regional Nelson Moreno aseguró días atrás que la seguridad en los 21 municpios mejorará con el reforzamiento de los 138 cuadrantes de paz con los que cuenta la entidad, para los que contarán con más de dos mil funcionarios de todos los cuerpos de seguridad.

Yosemarys González

yosemarys.gonzalez@elnorte.com.ve