Los hermanos José y Grégory Vargas, además de Michael Carrera, comandan la legión de venezolanos que sigue empeñada en dejar en alto el nombre de estas tierras, pese a que progresivamente el éxodo criollo a ligas de élite languidece con el paso del tiempo.

El mayor de los Vargas recaló en La Unión de Formosa argentino, actual campeón del certamen, que representará a ese país en la próxima edición de la Liga de las Américas.

Con promedios de 9,0 puntos, 4,5 rebotes y 1,9 asistencias, “Grillito” exhibe aún el arresto suficiente para convertirse en figura en el exigente básquet gaucho.

“Es lo que me esparaba”, dijo Vargas en una entrevista concedida a medios locales. “Antes de venir a Formosa ya había conversado con mi representante y con (el director técnico) Guillermo (Narvarte). Me encontré con un club excelente, con un gran trato que me ha dado el presidente Mario (). Hay un gran grupo de jugadores, es como si llevara mucho tiempo jugando con ellos”.

Al llegar al equipo formoseño, Vargas se convirtió en el octavo connacional en jugar en la primera división de aquel país, después de Ramón “Tulo” Rivero, Yván Olivares, Gabriel Bottálico, Luis Sosa, Víctor David Díaz, Felice Parisi, Axiers Sucre y Miguel Ruiz.

Grégory, el base armador y hermano menor de José, fue la bandera de los venezolanos en el exterior en la campaña pasada, en la que llegó a ser inclusive Jugador Defensivo del Año en Israel.

Con esas credenciales, “Súper Ratón” desembarcó en el Nancy de Francia y tras ocho encuentros, dejó promedios de 9,1 puntos, 3,3 rebotes, 5,5 asistencias, además 1,4 robos de balón.

El menor de los Vargas debió abandonar el equipo para acompañar a su esposa en el nacimiento de su hijo y quedó en libertad, a la espera de concretar alguna de las ofertas que tiene desde Israel, España y Alemania.

“Fue una bella experiencia y aprendizaje jugar en Francia. Sólo me resta agradecer al Nancy por la confianza”, dijo Grégory al concluir sus compromisos en la liga gala.

Vargas acaba de firmar un nuevo acuerdo que le permitirá regresar a Israle, para disputar la segunda temporada con Maccabi Haifa, en donde se encontrará con el asistente técnico Daniel Seoane.

No obstante, la representación vinotinto en el exterior ha mermado, considerando que en la campaña pasada despuntaron Donta Smith y John Cox en Francia, además del menor de los Vargas.

Otros embajadores

El ala-pivot anzoatiguense Michael Carrera, luego de concluir sus estudios en la Universidad de South Carolina, comenzó su carrera profesional en el circuito de Rusia con el Avtodor Saratov.

La experiencia de Carrera ha resultado enriquecedora para un joven de apenas 23 años.

En Rusia, el hijo del exjugador de Marinos de Anzoátegui, Luis Carrera, promedia 8,4 puntos, 5,6 rebotes y 1,8 asistencias.

La riqueza del estreno profesional de Carrera incluye una participación en la Liga de Campeones de Baloncesto de Europa, el tercer torneo más importante del viejo continente.

En la justa continental, el anzoatiguense tiene registros de 4,4 puntos, 4,0 rebotes, 0,9 asistencias y 0,6 bloqueos.

Asimismo, el escolta Jhornan Zamora decidió regresar a España, donde inclusive jugó primera división con Valladolid. Esta vez, se enroló en Palencia, club que marcha en la quinta posición de la Liga Oro (segunda división) ibérica.

El jugador mirandino se ha consolidad en el club que tiene serias aspiraciones de ascender y en lo que va de campaña acopia 11,8 unidades por compromiso, 2,5 rebotes, 1,8 asistencias y 34% de acierto en lanzamientos de tres puntos. Su media de minutos por partidos es la quinta más alta del equipo, pese a que ha alternado roles como titular y suplente.

Otro que se mantiene en ascenso en el exterior es el ala-pivot Miguel Ruiz.

Luego de dar el salto hacia la atractiva liga uruguaya, las destacadas participaciones de Ruiz con la selección nacional lo llevaron a su segunda temporada en la primera división de la Liga Nacional Argentina, esta vez con Libertad de Sunchales, luego de estrenarse en el curso pasado con Regatas Corrientes.

“La Liga es súper fuerte”, dijo el internacional vinotinto sobre el circuito argentino. “Cada día siento que voy mejorando, aprendiendo un poquito más del torneo”.

Ruiz figura con 5,6 puntos, 7,9 rebotes y 1,1 robos.

La cantidad de capturas bajo los tableros tiene a Ruiz como el mejor de su equipo en el apartado.

Pero ha habido una gran éxodo de jugadores venezolanos hacia la Liga Nacional de Chile. A Juan Fontena, formado en la filial de Marinos de Anzoátegui, quien lleva cuatro temporadas establecido gracias a su ascendencia austral, se sumaron Francisco Centeno, Jovanni Díaz, Lenín López, José Juan Bravo, Pedro Brito y Alejandro Barrios.

Asimismo, Rafael “Chamo” Pérez estuvo en Uruguay, igual que Juan Coronado, mientras que Juan Herrera estuvo en Colombia y El Salvador, Jesús Centeno en Ecuador y Panamá, Anthony Pérez se estrenó como profesional en México, entre otros.

Pero con la lesión de Greivis Vásquez, que fue dejado en libertad en la NBA, y con un único criollo en primera división en Europa, los fanáticos criollos esperan que las figuras de su básquet sigan inspirando el gentilicio venezolano.

Mathías Aranguren en su última temporada en Naia

El base armador venezolano, formado en la filial de Marinos de Anzoátegui, Mathías Aranguren, disputa su última temporada en el baloncesto universitario de Estados Unidos (Naia), con la Universidad de Faulkner. El talentoso y versátil jugador, que ha sido tomado en cuenta en las preselecciones nacional de baloncesto, se ha consagrado como una de las figuras de su equipo, Águilas, con promedio de 9,4 puntos, 5,2 rebotes, 2,5 asistencias y 40% de acierto en lanzamientos de tres puntos.

León Aguilar

[email protected]