El venezolano Félix Hernández abandonó su presentación por los Marineros contra los Astros después de cinco episodios debido a un tirón en la ingle derecha, pero el as de Seattle señaló que la molestia no es muy grave y que espera realizar su próxima apertura el sábado contra los Angelinos.

“No fue nada serio, sólo un poco de rigidez”, declaró Hernández. “Creo que estaré bien”.

El manager de los Marineros, Scott Servais, también dijo que no anticipa que Hernández se ausente.

El derecho criollo comenzó a cojear luego de correr hacia la inicial y pisar la base tras un rodado en el cuarto episodio del partido del lunes. Servais y el preparador físico del equipo atendieron a Hernández en la lomita y el derecho pudo concluir la entrada.

Redacción

[email protected]