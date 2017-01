Falla eléctrica interna que obligó la paralización, la madrugada del miércoles, de la planta de Curaguaro, situada en la zona rural de Puerto La Cruz fue solventada.

La información fue suministrada por la presidenta de la Hidrológica del Caribe en el estado Anzoátegui (Hidrocaribe), Beatriz Marcano, quién explicó que el equipo técnico de la empresa se trasladó hasta el lugar para hacer los trabajos.

Destacó que el mismo miércoles, aproximadamente a la 1:00 de la tarde entró en operatividad la planta, y a las 6:00 de la tarde fue restablecido el servicio tanto en la zona alta de Puerto La Cruz y Guanta. Agregó que en el transcurso de ayer estimaban recuperar el servicio hacia Lechería.

Quejas

A pesar de la solución, algunos residentes de Puerto La Cruz hicieron eco del mal servicio que han recibido de la empresa.

Rosa Macuare, habitante de Las Delicias, manifestó que la empresa hace muchos cortes.

“Yo no sé qué es lo que pasa, pero sea lo que sea nos afecta y mucho. Como uno hace para hacer las labores de la casa si no hay agua. La pagamos, pero no la tenemos”, reclamó.

Zorymar Medina

[email protected]