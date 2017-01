La falta de insumos también afecta el reacondicionamiento de las calles. La ingeniero municipal de la alcaldía de Sotillo, Rosmery Marcano señaló que los trabajos de asfaltado suelen retrasarse porque la Hidrológica del Caribe no cuenta con material para reparar fugas de agua.

“Sería una irresponsabilidad de nosotros colocar un asfalto que allí mismo se va a deteriorar porque no se hayan hecho las reparaciones. Hidrocaribe no cuenta con maquinaria pesada para hacer las reparaciones. No damos repuesta rápida porque dependemos de ellos”, explicó Marcano.

Señaló que el déficit de material se debe a que hay empresas que aún no han iniciado operaciones por estar en inventario. Incluso, explicó que comienzan con bacheo en lugar de asfaltado completo en espera de la materia prima.

Sobre las proyecciones de este año, esperan colocar 60 mil toneladas de asfalto en la municipalidad. Para hoy, Hidrocaribe podría reparar tres fugas de agua en la avenida Municipal y posteriormente comenzarán con el tendido.

Katherine Carrizales

[email protected]