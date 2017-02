Pasado el mediodía de este martes el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Williams Dávila (Acción Democrática/Mérida), denunció a través de su cuenta de Twitter que funcionarios del Aeropuerto Internacional de Maiquetía le impidieron salir del país porque su pasaporte se encontraba anulado.

“Le informo al pueblo que estoy en la salida de migración y me dicen que mi pasaporte tiene un error, el mismo cuento y no me dejan pasar. Es una violación más de la Constitución simplemente no quieren que se denuncie ante el mundo la violación de los Derechos Humanos en Venezuela. Dicen en migración que mi pasaporte está anulado”, dijo en la red social.

La misma situación la vivió la tarde de este lunes el presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, Luis Florido (Voluntad Popular/Lara), a quien le aseguraron que por un error en el sistema no podía salir del país, impidiendo así un viaje a Perú, país en el que denunciaría el bloqueo a la función legislativa.

Le informo al pueblo q estoy en la salida de migración y me dicen que mi pasaporte tiene un error el mismo cuento y no me dejan pasar — Williams Dávila (@williamsdavila) 7 de febrero de 2017

Es una violacion más de la constitución simplemente no quieren q se denuncie ante el mundo la violacion de los ddhh en Venezuela — Williams Dávila (@williamsdavila) 7 de febrero de 2017

Dicen en migracionq mi pasaporte esta anulado — Williams Dávila (@williamsdavila) 7 de febrero de 2017

Estoy en puesto 2 de migración no me dejan salir a cumplir mi función parlamentaria porque aducen q mi pasaporte esta anulado — Williams Dávila (@williamsdavila) 7 de febrero de 2017

Me aducen q pasaporte esta anulado por perdida del mismo, yo no lo hice es el colmo del malandraje — Williams Dávila (@williamsdavila) 7 de febrero de 2017

Redacción