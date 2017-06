El jueves en la noche el cine venezolano recibió una estocada. La Sala Constitucional del TSJ ordenó la prohibición de la película El Inca, pero las cadenas exhibidoras mantuvieron en cartelera el largometraje de Ignacio Castillo Cottin.

Son siete las salas en las que ayer se reestrenó el filme: Cines Unidos (Líder, Galerías Paraíso, Las Américas, Metrópolis y Las Trinitarias), Cinex (Los Próceres) y Trasnocho Cultural. Hasta que reciban la notificación oficial no sacarán de su programación la cinta.

La medida cautelar del TSJ exige que no se proyecte El Inca hasta que no haya una decisión final sobre el amparo interpuesto por el apoderado de María Eloísa Vivas Ramírez, madre del boxeador Edwin Valero, en la Sala Constitucional del máximo organismo judicial.

A esa instancia acudieron para solicitar que quede sin efecto la decisión del juez Oswaldo Tenorio Jaimes, que en mayo declaró con lugar la apelación a la medida que sacó de cartelera en diciembre el filme inspirado en el púgil. El recurso también exige que se entregue el master DCP de la película, que sirve para sacar otras copias.

Falta ahora fijar la fecha de la audiencia a la que debe acudir Pa’los Panas Producciones, compañía que no tiene mayor información que la que ha circulado desde el jueves en portales de noticias, medios de comunicación y redes sociales.

De acuerdo con la sentencia, la productora debe notificar al CNAC y salas de cine lo previsto en la medida cautelar. Sin embargo, hasta ayer en la tarde no había salido el oficio del TSJ.

El juez Oswaldo Tenorio Jaimes considera que el director no tuvo ninguna intención de afectar el honor ni el prestigio de Valero, así como tampoco se violó la intimidad y confidencialidad de la parte acusadora, ni mucho menos de la vida personal del pugilista, su esposa e hijos.

Incluso, indicó que por haber sido el Inca una figura pública tan notoria por sus logros deportivos –que considera mayores a sus desgracias– actualmente se consigue en Internet y redes sociales mucha información acerca de él, tanto positiva como negativa, más de lo que se puede ver en el filme que se estrenó en noviembre de 2016.

El argumento de la familia de Edwin Valero para exigir la prohibición de la película siempre ha sido la protección de los hijos del deportista. Tanto el juez Salvador Mata García, que en diciembre ordenó sacarla de cartelera, así como la Sala Constitucional del TSJ, que acaba de hacer lo mismo, argumentan que el largometraje puede vulnerar los derechos al honor, vida privada, intimidad, confidencialidad y reputación de los menores.

Sin embargo, siempre ha llamado la atención la exposición que ha habido de los adolescentes, mucho antes del estreno del filme. Por ejemplo, un reportaje del diario Panorama publicado el 29 de mayo de 2017 muestra a los jóvenes sonrientes, sin problemas para posar a la cámara. Estaban en La Lagunita, caserío de El Vigía, estado Mérida, donde vive María Eloísa Vivas Ramírez, su abuela paterna y apoderada.

“No sé nada de eso, no sé cómo pudieron obtener una foto de ellos. No sé cómo explicarle. No sé, a lo mejor fue hace tiempo”, dice por teléfono la madre del boxeador cuando se le pregunta por ese encuentro con la prensa, pero en Internet se consigue la entrevista hecha por la periodista Jescenia Dovale, que además es citada por el juez Jaimes como uno de los tantos materiales que se consiguen en la red sobre el tema.

“Con esta decisión ganamos la lucha. Esto lo hicimos por los niños, para que estén tranquilos. Es grave lo que ellos sintieron por culpa de esa película. Yo no he tenido el corazón de verla”, agrega la mujer.

Luego de que en mayo se levantó la prohibición a El Inca, la semana pasada participó en el Festival del Cine Venezolano de Mérida, donde ganó siete premios, incluidos el de Mejor Director.

La Sala Constitucional del TSJ designó como ponente en el caso a Calixto Ortega, uno de los magistrados a los que la fiscal Luisa Ortega Díaz solicitó un antejuicio de mérito en su contra en la Sala Plena del máximo tribunal.