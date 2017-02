La categoría súper máster de la Liga de Softbol Máster de Sotillo vio acción el pasado fin de semana mediante el encuentro entre Indios de Guanire y El Pensil, en el cual los aborígenes se llevaron la victoria por pizarra 7-2, en el estadio Luis “Coca” Salazar.

Rubén Marcano se apuntó el juego ganado, en tanto que Asdrúbal Quijada corrió con el revés. Los duelos de la copa “Autorepuestos Supremo” se reanudan el sábado con cuatro enfrentamientos. Los Cocales Vs Inces, Guanire Sport Vs La Familia, San lucas Vs Halcones y Orioles Vs Ven-Mex jugarán.

Redacción