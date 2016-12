Gobierno nacional sostiene que la elaboración de las hallacas está garantizada en un 100%

Degustar los sabores de los platillos navideños siempre ha sido una tradición en los hogares venezolanos.

Sin embargo, la escasez y el alto costo de los ingredientes de la cena decembrina amenazan con convertirse en “grinch” y acabar con esta costumbre.

Rosa Mejías quién se definió como una humilde obrera, contó que apenas le alcanzan los Bs. 10.000 quincenal que gana limpiando casas para hacer el “mercadito” y cancelar los servicios, por lo que ve “cuesta arriba” preparar una cena típica de estas festividades.

Contó que según las revisiones de precios que ha hecho de algunos productos, necesita no menos de 300 mil bolívares para servir el banquete, sólo para seis personas.

Así como Rosa también se encuentra el administrador, Ángel Lozada, quién haciendo uso de la frase “no hay cama pa´ tanta gente” describió la situación.

Dos años lleva sin preparar la cena. La falta de recursos, como el mismo explicó le condicionó sus gastos. Ahora sólo adquiere los ingredientes necesarios para la elaboración de las hallacas.

“Ya no hay pernil, ni pan de jamón, ni uvas, ni vino, ni jamón ahumado, ni queso navideño, ni frutos secos, por lo menos en mi casa ya no le damos importancia a esos productos, no porque no la tenga, sino porque no hay para comprarlos”, expresó.

Según sus cálculos, un aproximado de 100 mil bolívares invertirá para gozar de este platillo. Aseguró que resulta más rentable hacer las hallacas.

“Una sola la están vendiendo en Bs. 1200, si compras 30 necesitarías no menos de Bs. 36.000, caso contrario resulta si se preparan en el hogar, donde a pesar de haber un gasto monetario importante, el resultado sería hasta dos veces más y podrían degustarla varias veces y hasta puedes llegar a regala una que otra”, expresó.

En decadencia

¿Qué pasa cuando los consumidores comienzan a sortear los altos costos desde temprano para no dejar de lado la preparación de la popular cena del 24 y 31?.

Dos factores arremeten contundentemente según explicó el economista José Toro Hardy.

Tanto la inflación como la escasez hacen “mella” el bolsillo de los comensales. El experto señaló que esta será la cena más “pobre y menguada” pues no se consiguen los productos y cuando los hay los precios son exhorbitantes. “Cuando las personas tienen el dinero simplemente no consiguen los alimentos o viceversa. Definitivamente la situación en el país este año será peor”, afirmó.

Grandes planes

A pesar de los planes que han sido anunciado por el Gobierno nacional como la activación del Fondo Productivo de Agricultura Urbana y el plan Hagamos una Vaca, la confianza de los venezolanos parece disminuirse cuando recorren los supermercados en busca de los productos.

El pasado 19 de agosto, la ministra para la Agricultura Urbana, Lorena Freites, recalcó que el impulso de este plan no tenía otra función que garantizarle al pueblo todos los ingredientes para elaborar las hallacas.

El ministro para la Alimentación, Rodolfo Marco Torres, anunció que la elaboración de la hallaca está 100 % garantizada, así como una producción nacional de mil toneladas de cerdo, en una articulación de la empresa privada y pública.

Zorymar Medina

[email protected]