En 100% aumentaron los precios en el asentamiento del producto de octubre de 2016 a la fecha

La crisis económica continúa causando estragos en la zona norte de Anzoátegui.

En esta oportunidad, la venta e instalación de papel ahumado para vehículos, apartamentos y casas se ha visto golpeada, debido principalmente a la falta de clientes.

“Lo que comenzó como una alerta ahora se ha vuelto un factor preocupante en el sector. Ya no tenemos la entrada de dinero que precibíamos antes”, relató José Monsalve, encargado de una venta de estos servicios.

El hombre reveló que en los últimos seis meses la venta e instalación de este cristal -cuya principal función es proteger la parte interna del vehículo de los rayos del sol- cayó en un 50%, aproximadamente.

Aseguró que en 2016 recibían entre 10 y 15 clientes por día; mientras que en lo que va de año el promedio de carros es de solo seis.

“Le damos opciones y ofertas a las personas para que decidan hacerle ese trabajo a sus vehículos, pero con todo y eso las ventas son cada día más bajas”, recalcó.

Por las nubes

Los precios en la instalación del papel ahumado también han dado un giro de 180 grados en comparación con el último trimestre del año pasado.

De octubre de 2016 a la fecha, los costos han tenido un incremento del 100%.

El encargado de la tienda de cristal ahumado, Nelson Azócar, señaló que el precio en el asentamiento de este producto está por el orden de los 60 mil bolívares para un carro familiar de cuatro puertas.

“Si es un carro de dos puertas este precio se podría ubicar entre Bs. 30 mil y Bs. 40 mil dependiendo del modelo del vehículo; si es una camioneta el costo podría situarse entre Bs. 60 mil y Bs. 70 mil”, explicó.

Azócar aclaró que estos precios son sin empate y el papel utilizado es uno estandar, cuyo tiempo de vida podría ser entre año y medio, y dos años, aproximadamente, dependiendo de la cantidad de sol que le pegue.

El trabajador Eduardo Castañeda apuntó que si una persona desea instalar el papel ahumado solo en el vidrio frontal o posterior de la unidad de transporte, este tiene un costo, en promedio, de Bs. 30 mil.

“Por eso le damos la opción al cliente de que coloque el combo completo de todo el carro para que le salga más económico”, añadió.

El comerciante Anderson Reinosa relató que antes acostumbraba cambiarle el cristal a su carro una vez al año, pero ya eso no lo pudo hacer más.

Esa misma situación la narró la enfermera Sonia Reyes.

La dama indicó que tiene más de dos años con el mismo papel ahumado y, aunque está consciente de que su vencimiento podría repercutir negativamente en la tapicería del vehículo, dijo que el dinero que gana solo le alcanza para “medio comer”.

“Si me pongo a cambiarle el papel ahumado a mi carro, simplemente me quedo sin comer por un mes. Los costos están muy elevados y lamentablemente no tengo cómo pagarlo”, agregó.

Por metro

Si la persona desea adquirir un metro cuadrado de papel ahumado para las ventanas de su casa o apartamento, el precio del mismo oscila entre Bs. 15 mil y 25 mil, dependiendo del tipo de papel.

“Si es un cristal sencillo su costo es de 15 mil, pero si es premium entonces saldría en 25 mil bolívares”, señaló el encargado José Monsalve.

Refirió que la diferencia entre cada uno es el tiempo de vida del producto. Este prodría durar entre un año y medio, y cuatro años, respectivamente.

Patricia Aponte

