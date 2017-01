Los neoespartanos aprovecharon este fin de semana para salir a hacer compras y buscar esos productos que escasean con más frecuencia.

La realidad fue que prácticamente no consiguieron ninguno de estos. pues este fin de semana no llegaron camiones con rubros de la cesta básica a los comercios de la región insular.

Ingrid Martínez, residente de la urbanización Jorge Coll, manifestó que está en búsqueda de papel sanitario desde hace varios días, pero no ha logrado conseguirlo.

“Esperaba correr con suerte, pero no vi en ninguna parte. En algunos lugares como Rattan hay, pero demasiado caro porque es importado; no pienso pagar tanto por eso. El papel sanitario no se come y esa es mi prioridad”.

Otros iban en busca de alimentos como harina de maíz precocido, margarina, café, entre otros, pero de forma infructuosa, reseñó El Sol de Margarita.

Juan Mata, habitante de Las Guevaras, dijo que fue a hacer compras a Porlamar para ver si hallaba algo, pero se dio cuenta que toda la isla está igual de desabastecida. “Compraré carne y pollo que está carísimo”.

Redacción web