La cantante de pop Janet Jackson anunció que volverá a salir de gira más adelante en el año, con un regreso a los escenarios en Estados Unidos y Canadá tras alejarse un tiempo de los espectáculos para tener a su primer hijo.

En un mensaje a sus admiradores, la estrella del pop también se refirió a reportes de medios sobre una separación con su esposo, el empresario qatarí Wissam Al Mana, diciendo en un video: “Sí, me separé de mi esposo, acudimos a los tribunales y el resto está en manos de Dios”.

Jackson, de 50 años, dijo el año pasado que posponía su gira “Unbreakable” debido a un “cambio repentino” en los planes de la pareja de comenzar una familia. Dio a luz a su hijo Eissa en enero. “Continuaré mi gira como prometí, estoy tan entusiasmada (…). No puedo esperar a verlos el 7 de septiembre”, dijo la cantante en el video publicado en su cuenta en Twitter, en el que también agradeció a sus admiradores por la paciencia y el apoyo. “Decidí cambiar el nombre de la gira a ‘State of the World’. No es sobre política, es sobre la gente, el mundo, las relaciones y el amor”, añadió.

Jackson, la hija menor de la famosa familia musical y ganadora del premio Grammy, comenzó su gira “Unbreakable” en el verano boreal del 2015. Empezará su tour de cuatro meses “State of the World” por América del Norte el 7 de septiembre en Lafayette, Louisiana, en Estados Unidos.

