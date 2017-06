La valentía que demuestran los países del Caribe ante los intentos de fuerzas imperiales de dominar naciones soberanas en América Latina, a través de la Organización de Estados Americanos (OEA), han logrado frenar una vez más las pretensiones intervencionistas contra Venezuela, resaltó este miércoles el dirigente socialista Elías Jaua.

“Esos países (del Caribe) han recuperado la dignidad y ahí se demuestra que cuando los pueblos gobiernan no hay fuerza imperial que quiebre los pueblos; por eso no ha podido la OEA con nuestra América, que le está dando una lección a los países que se consideran potencia en nuestra América Latina, que respetamos mucho, pero que para ser digno y potencia no se requiere el tamaño de un país y recursos sino tener valentía”, expresó, durante su programa Encuentro Popular, que transmite Yvke Mundial.

Estos últimos dos días la OEA ha realizado dos sesiones en Cancún, México, como parte de la Asamblea General de cancilleres de ese organismo, para intentar aprobar acuerdos que le permitan justificar una intervención en Venezuela, que ha venido preparando junto a la derecha venezolana, con el propósito de derrocar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Estas reuniones han sido la continuación de la que fuera suspendida el 31 de mayo pasado, cuando tampoco lograron obtener la cantidad de votos requeridos, a pesar de la violación de las normas internas del organismo.

“Los primeros ministros del Caribe están mostrando valentía; hay que agradecer a Nicaragua, El Salvador, Ecuador, Bolivia, a quienes le agradecemos que en Venezuela no se instale una injerencia que lleve a una violencia de fuerzas extranjeras”, manifestó.