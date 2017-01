El secretario de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús “Chúo” Torrealba, informó este lunes, 2 de enero, que en pocas horas la Unidad hará anuncios en el marco estratégico.

Sobre el desempeño de la oposición dijo que “¿por qué en el 2016 no se pudo avanzar más, como sí se hizo en el 2015? Debemos ser autocríticos. El pueblo estuvo por encima de sus dirigentes,hubo expectativas que no fueron satisfechas. No puede haber formulaciones de la Unidad por un lado y la vocería hablando por otro lado”.

Afirmó que “la libertad de un preso político es un gesto positivo en el camino a desmantelar la confrontación. Son 126 presos políticos y debo recordar también los exiliados y 3 mil jóvenes perseguidos. El G4 no es una instancia formal de la Unidad, reúnen 90 % de los votos en las últimas elecciones. El G4 de la Unidad debe armar juego, pero la oposición venezolana es múltiple, es diversa. Debe haber redefinición de la dirección colectiva de la Mesa de la Unidad”.

Cuestionó a la MUD y dijo “pasamos todo el 2016 sin restablecer una normativa clara desde el punto de vista interno. Tenemos que definir la estrategia política y las normas internas. Reitero que la MUD es el único partido legalmente inscrito y el único que ha vencido al gobierno. En la oposición hay liderazgos muy importantes que reflejan franjas de opinión importantes”.

Vía Panorama