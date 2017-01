Johan Moreno, volante ofensivo que era pretendido por Anzoátegui y de la aprobación del técnico argentino Nicolás Larcamón, fue anunciado ayer como la más reciente incorporación de Carabobo FC para la temporada 2017 del fútbol profesional venezolano.

Moreno, mediocampista de 25 años de edad, llegó al club de Valencia en condición de préstamo por una campaña, proveniente del chileno Antofagasta (Primera División).

Regresará al circuito nacional para reforzar al granate, bajo el mando del boliviano Julio César Baldivieso. El volante confesó que “ya hablé con el profesor (Baldivieso) y me manifestó que me estaba esperando con muchas ansias. También sé de (Cristóbal) Rivas, ya que es amigo del preparador físico de Antofagasta y me habló bien de él” y agregó, en un comunicado, que “espero que aporten toda su experiencia a este grupo que ha logrado cosas importantes en Venezuela. Esperamos que nos den todas las herramientas para conseguir cosas importantes”.

Eduardo Ceccato García

