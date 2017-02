El base larense de 18 años pugna por un lugar en la posición de base en el Acorazado Oriental

El sueño inmediato de José Bracho (Barquisimeto, 1998) es hacer el equipo y debutar en la temporada 2017 de la Liga Profesional de Baloncesto.

Luego representar a Venezuela en varios torneos internacionales en categorías menores, el base crepuscular tiene una temporada a cuestas en la Liga Nacional de Baloncesto II con el equipo Transformación de Nuevos Talentos (TNT), filial de Marinos de Anzoátegui.

Pese a las pretensiones de otros clubes, Bracho y su familia no dudaron en decantarse por Marinos de Anzoátegui cuando conocieron el alcance de la propuesta, que incluía una beca de estudios.

“Ahora mismo estoy enfocado en aprender. Me fijo mucho en ‘El Zancudo’ (Jesús Centeno) para aprender todo lo que pueda de él. Pero obviamente, hacer el equipo y debutar, si es posible”, dijo quien defendió los colores de Lara.

“Estuve entrenando en mi casa, con un instructor y físicamente estoy muy bien. Hay muchos jugadores de nivel y aquí no se puede dar ventaja. Sabía que tenía que llegar en forma”, indicó el estudiante de segundo semestre de Administración en la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho.

Opciones

El entrenador de Marinos de Anzoátegui, Ronald Guillén, dijo a los representantes de los medios de comunicación que la posición de tercer piloto está vacante.

“Quedarán espacios para que se puedan colar jugadores como Bracho, (José) Sojo y (Humberto) Bompart”, confesó el director técnico. Bracho ha jugado en ambas posiciones, de armador y de escolta.

“Naturalmente me siento un dos (escolta), pero en el campamento de Greivis (Vásquez) y otros entrenadores que he tenido, me han dicho que debo desarrollarme también las habilidades de piloto. Entonces estoy en eso, me siento capacitado para jugar ambas posiciones”, confesó el jugador de Marinos, tras la conclusión del entrenamiento vespertino de ayer en el gimnasio Luis Ramos de Puerto La Cruz. A Bracho le ha gustado la intensidad que ha exigido Guillén en las primeras de cambio.

“El coach nos dijo a los jóvenes que sintamos confianza en nosotros, que por nuestra inexperiencia vamos a cometer errores y que él estaba para ayudarnos a corregir esos errores, ayudarnos a ser mejores jugadores”.

– ¿Qué balance haces hasta ahora desde que llegaste a Marinos?

– Tengo dos años y medio en el equipo y como te dije, lo importante es no dejar de aprender. El año pasado llegué (tras terminar su educación básica) ya entrada la temporada y la Liga Nacional fue mi primera competencia. Estoy muy contento de lo que he evolucionado hasta ahora. La ventaja que veo de estar con Marinos es que hay muchos jugadores muy buenos, de experiencia, de quienes se puede aprender mucho. En eso andamos.

– ¿El preparador físico Samir Benedetto diseñó algún plan de preparación?

– Sí. Habló conmigo y me dijo que iba a trabajar para que mejorara mi velocidad; sobre todo la velocidad en las piernas y la velocidad de reacción. El plan incluye el mejoramiento de mi físico por medio de entrenamientos con pesas en el gimnasio.

Bracho está consciente como novato del papel que le toca desempeñar y sólo trabaja para cumplir su sueño.

Intensidad

En el entrenamiento vespertino de Marinos de Anzoátegui, de cara a la temporada 2016 de la Liga Profesional de Baloncesto que comenzará el 24 de febrero, resultó intenso.

Guillén, entrenador del Acorazado Oriental, ordenó ejercicios que simulaban situaciones específicas de juego. También dividió al grupo en cuatro subgrupos para realizar ejercicios rápidos de transición ataque-defensa.

Luego, divididos en cuatro grupos, los jugadores de Marinos hicieron básquet en toda la cancha, con cada equipo contabilizando cada canasta que hiciera.

El timonel de Marinos dijo que dependiendo de cómo observara la práctica de hoy en la mañana, en la noche podía comenzar el trabajo táctico-estratégico, a desarrollar sistemas de juego sobre lo que quiere para la venidera campaña.

El viernes, los navales tendrán su primera prueba de pretemporada, cuando se midan con Gigantes de Guayana en Caripito, Monagas.

León Aguilar

[email protected]