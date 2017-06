El también modelo comentó que está trabajando en un corto. El larense ha sido parte de serie como Chica Vampiro, Mujeres al límite, El ídolo, entre otras, lo que le ha brindado el honor de ser parte de diversas producciones dentro y fuera de nuestro país

Con un fornido cuerpo, piel morena y ojos claros que captura la atención de sus fanáticas, el actor y modelo venezolano, José Sedek, se apoderó de las pantallas internacionales.

El oriundo de Barquisimeto, se sumó recientemente a la larga lista de criollos que buscan dejar en alto el tricolor nacional fuera de nuestro país.

Sedek reveló que regresaría a las pantallas de Telemundo para ser parte de la serie mexicana “El señor de los cielos”, estrenada el pasado 20 de junio.

Durante esta producción el actor le da vida a Bernardo Castillo, un jefe de inteligencia, formado por la interpol que luego es ascendido como el secretario de seguridad del Estado.

Tras asumir este cargo tomará la decisión de ponerle punto y fin al narcotráfico en México, el cual es encabezado por Aurelio Casilla, quien es conocido como “El señor de los cielos”, intepretado por el actor Rafael Amaya.

“El dar vida a un militar fue una experiencia de gran preparación, ensayos y decicación junto a mi coach para poder llevar a cabo este personake, que es diferente a lo que ya he venido realizando”, expresó.

Una década de éxitos

Hace más de diez años este joven larense se formó de manera profesional en las tablas de la mano de Daniel Uribe y Nelson Ortega.

Hasta que llegó su oportunidad de “oro” y ser parte de la televisión de las figuras de Gato Tuerto en el 2007 y Que el cielo me explique, en 2010.

Estas participaciones le abrieron puertas en otras producciones dramáticas del país.

Posteriormente el larense de 34 años de edad tomó la decisión de emprender un nuevo camino en su carrera profesional y se fue a Colombia, formó parte de El ídolo, Tu Voz estéreo, Mujeres al límite, Sala de Urgencia, así como Chica Vampiro y Tres Caínes.

-¿Cual fue el mayor reto de darle vida a un militar?

– Bernardo es un militar que tiene ciertos códigos, gestos que necesitan ser trabajados a diario e internamente y que empezamos a construir un par de meses antes de iniciar con las grabaciones. El mundo emocional del personaje es interesante y más que un reto, lo he disfrutado mucho.

– ¿Qué ha sido lo más difícil de abrir paso fuera de tu país natal?

– No estar cerca de mi familia, de mi país, tener que aprender otro acento, otras costumbres, otras culturas, comidas, el clima, horarios, formas de ser, estar solo y sin ningún tipo de apoyo. Hay día más duro que otros, pero al mirar a los lado me doy cuenta que esta es una lucha sólo valdrá la pena si logros mis objetivos, lo que me he planteado.

-Tienes planes para un futuro inmediato?

– Por el momento continúo en las grabaciones del Señor de los cielos, durante este mes también será el estreno de un par de obras de teatros., en las que estoy como director.

Adicionalmente también estoy siendo parte de la producción de cortometrajes. Más adelantes daré detalles de él.

Momento difícil

El actor venezolano, José Sedek, quien se encuentra en las grabaciones de la quinta temporada de la serie mexicana El señor de los cielos, confesó ante la situación que vive actualmente su país natal, tiene los sentimientos encontrados, pero ninguno positivo.

“A los venezolanos que estamos en el extranjero nos da mucha impotencia no hacer mucho más que subir cosas en las redes (…)”, expresó el criollo.