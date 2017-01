Aunque muchas celebridades suelen exigir cosas inimaginables y productos elevados en precios, la modelo Kendall Jenner aseguró que en su camerino sólo pide seis alimentos.

“Sé que hay personas que piden cosas muy locas, pero no es mi estilo. Soy muy sencilla. Tengo muy bajo el nivel de azúcar en sangre, así que lo que necesito son cosas que me activen y me den mucha energía”, confesó Jenner a través de su página web.

Entre los infaltables alimentos se encuentra el guacamole, un puré de origen azteca que es recomendable incluir en la dieta por sus altos niveles de potasios y el poder que posee para combatir el colesterol por su aporte de Omega 3,6 y 9.

Otros de los productos que no pueden faltar es la mantequilla de cacachuate de la marca Justin’s. Es un alimento totalmente natural que pueden funcionar como un snack, debido a que bajo en grasas y azúcares.

La modelo de 21 años de edad, confesó que para acompañar el guacamole suele pedir chips, estos tienen una gran variedad para elegir, pero prefieres las tradicionales hechas a base de trigo, zanahoria o remolacha.

La joven agregó que hummus es otros de los alimentos que se ha convertido en su favorito, no solo para ella sino para el resto del clan Kardashian debido a su sabor. Este es la mezcla de garbanzos, limón, semillas de sésamo y aceite de oliva.

Las zanahoria, es una de las verduras de la modelo y empresaria ya que no sólo es perfecta para acompañar el guacamole, además de su alto contenido en potasio, vitamina A y fibras.

Y aunque parezca imposible Kendalla tambuién tiene una gran debilidad por las bariitas de chocolate, galleta y caramelo de Twix. La modelo reveló que se come una justo antes de cada desfile para que le brinde extra de la energía que necesita.

Redacción web.