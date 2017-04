Tras la polémica desatada a través de las redes sociales al filtrarse un video sexual, el cantante venezolano Kent James denunció en Instagram que está siendo atacado con “malos comentarios que no le dan de comer”, ni le “ponen plata en la cuenta”.

“Hay un comentario que me molesta sobremanera (…) Me están diciendo enchufado, y eso me molesta, me molesta sobremanera (…) Yo no estoy enchufado de nada, con nadie. He tenido la oportunidad de ser enchufado y no quise”, aseveró.

Redacción

[email protected]