El incremento de Bs. 800 al habitual costo de la masa de maíz artesanal, sorprendió a los consumidores que acudieron a comprar el producto este fin de semana. Después de estar por más de un mes en Bs. 1.100 por kilo, la mezcla se ubicó en Bs. 1.900.

Vendedores del producto aseguraron que este aumento se produjo en menos de 24 horas porque todos los días incrementa el precio del saco de maíz.

“A comienzos de la semana pasada el saco de harina de 45 kilos se conseguía aún en 130 mil bolívares, pero ya para el viernes nos lo estaban vendiendo entre Bs. 150 mil”, detalló Ángela García.

El ama de casa Rosa Castro aseguró que ya no sabe qué va a comprar para comer, puesto que la masa era “el resuelve” cuando no se conseguía nada y cuando no tenía suficiente dinero.

“Dejo de venir un día al mercado y cuando vuelvo ya los productos los han aumentado”, expresó.