El precio del kilo de queso blanco en los mercados municipales volvió a tener un incremento de al menos mil bolívares durante este fin de semana.

En los establecimientos del mercado de Puerto La Cruz alcanzó entre Bs. 7.300 y 7.600, mientras que en el mercado de Tronconal III llegó a Bs. 8.000, cuando hace una semana se podía adquirir en seis mil 500 bolívares por kilo.

Ernesto González, vendedor de charcutería en el mercado porteño, aseveró que no se sorprendió cuando el viernes recibió mercancía nueva con precio reajustado, pues cada semana los rubros varían de costo sin ningún control.

“La explicación que te dan es que cuando no llueve no hay pasto y las vacas no comen, baja la producción y se incrementa el costo de darle comida al ganado y cuando llueve demasiado, las vacas no salen a pastar por la humedad de la tierra. Es la sequía lo que ha comenzado a incidir en el precio final” explicó.

Luisa Fermín, usuaria del mercado barcelonés, indicó que fue un “balde de agua fría” para ella, puesto que trabaja en la venta de empanadas y debió comprar menos cantidad de la que acostumbra.

Pero el queso no es el único rubro que varía en costo, pues el kilo de cebollas volvió a incrementarse a Bs. 4.500 en el mercado de Troncobçnal, que llevaba casi un mes ofertándose en Bs. 3.000 y 3.500.

Yosemarys González

yosemarys.gonzalez@elnorte.com.ve