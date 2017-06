Que increíbles estos muchachos cubanos que a pesar de los gestos que por frustración cometieron unos venezolanos al quemar la bandera de CUBA, hayan tenido un gesto tan pero tan, pero tan lindo con un venezolano. Compraron un violín he hicieron que Shakira lo firmara, y me lo entregaron. Que viva Venezuela y el pueblo cubano. Libertad! Gracias @lospichyboys @lagozaderamiami

A post shared by Wuilly Moises Arteaga (@willysmusic) on Jun 20, 2017 at 4:41am PDT