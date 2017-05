El primer mandatario aseguró que lograron la captura de cuatro supuestos jefes de las guarimbas

El presidente Nicolás Maduro señaló este jueves que, con la Asamblea Nacional Constituyente, el oficialismo busca “levantar una nueva mayoría” y sostuvo que son “una poderosa maquinaria electoral”, publicó Contrapunto.

“He hecho un llamado constitucional a un proceso nacional constituyente” y “vamos a la búsqueda, a la activación, al despertar de la soberanía popular”, insistió el mandatario durante un contacto telefónico con un encuentro del Psuv realizado en Parque Central, encabezado por el diputado Diosdado Cabello.

El “nuevo desencadenante histórico necesita una Asamblea Nacional Constituyente”, reiteró. “Qué nos importa lo que digan las oligarquías latinoamericanas, qué nos importa lo que diga la basura de Luis Almagro, con su voz de traidor desde Washington”, interrogó.

“Vamos a la calle, pues”, a “un nuevo desencadenante histórico; a renovar la esperanza popular”, resaltó. “Necesitamos grandes cambios en nosotros mismos” y apuntalar al país “a un ciclo largo, de 20 años más de revolución”.

“Intervencionismo y golpismo o constituyente”, expresó.

Según Maduro, en la oposición “prepararon un día de terror” el 3 de mayo para supuestamente “opacar” la convocatoria a la Constituyente.

El Jefe del Estado aseguró que han sido capturados “cuatro jefes” de las protestas, e indicó que siguen los allanamientos. “Estamos desmembrando bandas armadas”.

El diputado oficialista Diosdado Cabello llamó al chavismo a preparar “todas las maquinarias electorales”, pero también a convencer a la población para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). “Nosotros tenemos la fuerza política para hacerlo y la moral para hacerlo”, sentenció.

“Uno no sabe a estas alturas si ellos van a participar o no, porque allí no hay dirección política, dispararon todos desde la cintura” y atacaron la propuesta, criticó Cabello.