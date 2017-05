Aunque muchos rumores corrían sobre una posible segunda temporada, la polémica serie de Netflix “13 reasons why”, producida por Selena Gómez, dice que “la historia no ha terminado”.

Aunque muchos rumores corrían sobre una posible segunda temporada, la polémica serie de Netflix 13 reasons why, producida por Selena Gómez, dice que “la historia no ha terminado”.

Así lo confirmaron a través de sus redes sociales en donde publicaron una video que muestra una especie de teaser.

Their story isn't over. Season 2 of #13ReasonsWhy is coming. pic.twitter.com/nY5vTUfXdo — 13 Reasons Why (@13ReasonsWhy) May 7, 2017

¡Así es! La serie sobre la que todos hablan (y probablemente tu nueva favorita), regresa con 13 capítulos.

Aún no han revelado una fecha precisa, pero se espera que sea para 2018.

Desde que la noticia salió a la luz, los usuarios empezaron a especular sobre cuál será la próxima historia, qué tema tratarán, ¿será una continuación del suicidio de Hannah Baker? Algunos incluso no le ven sentido a una segunda entrega. “Lo único que pedimos es que no arruinen la historia, por favor”, es la solicitud en la que muchos fanáticos coinciden.

@13ReasonsWhy i just hope season 2 doesn't ruin the original story, it was meant only for one season so the only thing I ask is not destroy that please — floukru | TOMORROW (@philkhedagrier) May 7, 2017

“Sólo espero que la segunda temporada no arruine la historia original, estaba hecha para una sola temporada, así que la única cosa que les pido es que no destruyan eso”, escribió el usuario @philkhedagrier en respuesta al tuit publicado por la serie.

13 Reasons Why was a great show but I dont see the point of having a 2nd season. We've seen Hannah's story played out so what else is there — Giorgette Louise (@giorgettelouise) May 7, 2017

Lo mismo hizo Giorgette Louise. “13 Reasons Why fue un show excelente, pero no le veo sentido a una segunda temporada. Vimos toda la historia de Hannah, ¿qué otra cosa hay ahí?”

¿Estás listo?