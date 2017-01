El talentoso volante porteño se convirtió en 2016 en una pieza inamovible en la formación aurirroja. Jugó más partidos en el año pasado, que en las tres zafras que acumulaba con Anzoátegui

La carrera profesional de Manuel Medori dio un gigantesco salto de calidad, desde que el argentino Nicolás Larcamón llegó al Deportivo Anzoátegui y la meta del talentoso volante se centró en evitar conformarse con lo alcanzado en 2016 y empezar superarlo desde el Torneo Apertura 2017 de la Primera División del fútbol nacional.

“La idea es hacer una mejor temporada”, aseguró el centrocampista de 24 años de edad y argumentó que “el año pasado me sirvió de mucho, porque me fue bastante bien en lo personal, gané mucha experiencia y estoy seguro que en este campeonato que viene me irá mucho mejor. Esas son mis expectativas”.

Medori acumuló apenas 589 minutos en 17 partidos de liga con los anzoatiguenses entre el Torneo Clausura 2013 y el Adecuación 2015, antes de la contratación de Larcamón. El delantero, convertido en volante, disputó 1.286 fracciones en 26 duelos y aportó cuatro goles solo durante la campaña pasada.

El portocruzano, de residencias Paseo Colón, llegó al aurirrojo en 2013 tras un proceso de formación futbolística desarrollado en Argentina, que se inició con River Plate y tuvo su climax con su acérrimo rival: Boca Juniors, tras disputar la Copa Mundial de Clubes Juveniles (sub18) de 2010 en Madrid.

Ese ciclo por las academias de los gigantes argentinos le permitió a Manuel Medori, “agregar una parte del fútbol, más que todo defensivo, con el que no contaba. En el sentido de la agresividad al momento de marcar, de ir por la pelota y no pasar de largo”. Añadió que “esa etapa me ayudó mucho y me hizo crecer como futbolista”.

Precisamente, ese paso por las categorías menores del balompié gaucho le sirvió al anzoatiguense para comprender la ideología táctica del estratega Nicolás Larcamón a su arribo a Puerto La Cruz. “Ya conocerlo (a Larcamón), era como algo que le faltaba a mi carrera y ha sido un plus para mi”, confesó Medori.

En cuanto a la pretemporada aurirroja, el mediocampista ofensivo aseguró que “poco a poco vamos retomando la idea del entrenador, veo al equipo bastante bien” y agregó, que luego de la remodelación de la plantilla, se encuentran “adaptándonos y más que todo, adaptándolos a ellos (los nuevos) a la idea que jugamos, a lo que hacemos siempre en cada partido. Ayudándolos en todo momento y de verdad, que lo están haciendo muy bien y tras estos partidos (Copa Bicentenaria), seguro lo irán haciendo mucho mejor”.

Manuel Medori solo anhela sostener su desarrollo y adelantó que “aspiro que en el torneo internacional tenga la posibilidad de jugar y soñar con avanzar a la siguiente ronda en esa Copa (Sudamericana 2017)”.

Zaga en reconstrucción

El argentino Nicolás Larcamón afirmó que luego del arco, “la zaga” es la otra zona en la que trabaja con mayor empeño, pues “los centrales en su mayoría también son nuevos, a excepción de (Edgar) Mendoza y Enoc (Vásquez) que ya estaban, pero son lugares que requieren sistematización entre líneas”.

5 goles y 43 partidos posee Manuel Medori en liga como aurirrojo. De ellos, 4 dianas y 26 duelos fueron en 2016.

Eduardo Ceccato García

[email protected]