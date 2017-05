¿Es la inflación nuestro mayor problema? por Hebert Hudde.

Si bien en estos días lo que más ocupa nuestra atención es la diatriba política, los problemas económicos siguen en primer plano porque significan la comida, la salud, y todo lo que necesitamos o queremos consumir.

En el acto del 30 de abril en que Maduro anunció el aumento de salarios y bonos, los chavistas presentes aplaudieron frenéticamente, brincaron, bailaron y proclamaron amar a Maduro, porque p. ej. ahora los viejos podrán comprar un día un cachito y al día siguiente podrán comprar un café con leche para pasar el cachito del día anterior (aunque está claro que eso será solo por un par de semanas). Los voceros chavistas apoyan los aumentos aduciendo que el presidente obrero nunca ha dejado de defender el salario de los trabajadores, ¡vaya defensa!, y como prueba del bienestar de que disfruta el pueblo enumeran los sopotocientos aumentos que ya ha hecho, de la misma forma en que, para evidenciar lo democráticos que son, dicen que el chavismo ha hecho veintipico elecciones en 18 años, pero por supuesto no dicen que eso fue cuando sabían que iban a ganar, pero ahora que saben que perderán, míquiti que permiten una).

Los opositores lógicamente se quejan porque los aumentos no sirven para nada, pero lo que me extraña es que los economistas y otros voceros opositores declaran que los aumentos no resuelven el problema, sino que lo que sí lo haría sería eliminar, o por lo menos bajar, la inflación.

Pienso que están equivocados, y explico el porqué.

Siguiendo con los cachitos, si actualmente cada uno cuesta Bs. 2.500 y yo gano Bs. 5.000 al día, con lo que puedo comprar 2 diarios, para mí sería lo mismo ganar 10.000 al día y que el cachito costara 5.000, pues igual compro 2 diarios. Como puede verse, lo importante no es el precio de las cosas en sí mismo, sino la relación entre lo que uno gana y lo que cuestan esas cosas.

Aunque en anterior artículo expliqué cuál es nuestro verdadero problema económico, lo repito brevemente.

Desde hace unos 4 años para acá ha ocurrido lo siguiente:

El PIB ha caído en algo como un 30-40 %, lo que significa un porcentaje aún mayor de disminución de la oferta de bienes y servicios producidos en el país (esto no lo explico, porque es algo más complicado y me falta espacio). Esta disminución, que continuará porque los iluminados conductores de nuestra economía no harán lo que deben hacer, es absolutamente brutal.

De otra parte, debido a 1) la caída de los precios petroleros que ha bajado fuertemente los ingresos por este concepto; 2) no haberse tomado las precauciones debidas para esos casos de bajones de los precios petroleros, que han ocurrido muchas veces; y 3) el abultado pago de una increíblemente irresponsable deuda externa, se ha producido una fuerte disminución de la importación de bienes, con la consiguiente baja de su oferta, que junto con la baja descrita de productos nacionales, son las que nos tienen en este infierno que, como grafiqué en ese artículo, equivale a que si hace 4 años teníamos 100 cosas para consumir y estábamos medio regular.

¿Es la inflación nuestro mayor problema? por Hebert Hudde.