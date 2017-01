Moonlight fue galardonada como mejor drama, mientras que Casey Affleck ganó como mejor actor por Manchester by the sea

“Ciudad de estrellas… ¿estás brillando solo para mí?”. Es la canción que le dedica Ryan Gosling a Los Ángeles en el aclamado musical La La Land, que arrasó este domingo con siete premios en todas las categorías a las que fue nominado.

El tributo de Damien Chazelle a la época de oro de los musicales de Estados Unidos se llevó premios para sus protagonistas, Gosling y Emma Stone, dirección, guión, canción original, banda sonora y mejor comedia-musical.

Antes de este domingo, el récord de Globos de Oro lo compartían dos películas One flew over the cuckoo’s nest (1975) y Midnight express (1978), que ganaron seis galardones.

Moonlight, que cuenta la tragedia de un narcotraficante homosexual preso en el clóset de su realidad, fue galardonada como mejor drama, mientras que Casey Affleck ganó como mejor actor por Manchester by the sea.

Homenajeada polémica

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (Hfpa) homenajeó a la veterana actriz Meryl Streep, que ha sido nominada en 30 oportunidades a este galardón, famoso también por tener mucho champán durante toda la noche.

Pero haciendo un paréntesis a esta fiesta, Streep puso el acento político a la noche, a tan solo días de que Donald Trump, nada querido por la industria, asuma como Presidente de Estados Unidos, refiriéndose al discurso que este pronunció en contra del periodista Serge Kovaleski.

Trump por su parte refutó a Streep llamándola lacaya de Hillary Clinton, asegurando que él nunca se había burlado del reportero ni de su condición, sino criticado la forma en que cambió un reportaje para hacerlo quedar mal, luego de haberlo escrito hace seis años atrás.

Beso controversial

Ryan Gosling, recibió este domingo el premio como Mejor Actor en comedia o musical, pero el momento de gloria parece haber sido para su contrincante en esta Ryan Reynolds, quien justo cuando Gosling recibía su reconocimiento se besó con Andrew Garfield, quien le regaló “un piquito” como consolación por haber perdido.

AFP/ Redacción

[email protected]