La re-constituyente por Gloria Cuenca.

Escribí sobre el tema de la familia y su división. Pero se le ocurre a este señor (¿en su desesperación y angustia?) convocar una supuesta Constituyente. Recordando los años, comienzo del horror, la gente le creía, vino a mi memoria, la forma como los humoristas hicieron conocida la obsesión por el cambio constitucional del difunto. Lo pusieron “la re-constituyente”. Divertido show que disfrutamos.

Creyeron los ingenuos que, “como era la mejor del mundo”, la cumpliría y nunca más se cambiaría. De allí el refrán: “una cosa piensa el burro y otra el que lo monta”. La Constituyente se les fue de las manos. No salió como él la quería: pretendía transformar al país en una republiqueta tipo cubano, solo que peor. Aquellos viven y disfrutan de los que tienen reales; es decir, nosotros. Nuestro país fue arruinado por la corrupción, el despilfarro, el mal uso de los recursos. Lo más triste: se cogen los reales y no hacen nada. Estos, sin autoestima y sin dignidad, les dicen dos tonterías y los convencen: siguen dando dólares, petróleo, soberanía y varias cosas más. Volvamos al tema. Cuando supe la noticia de la vergüenza que había inventado esta vez, de inmediato pensé: “Hay que tomarle la palabra. Hagamos una Constituyente para arrasarlos de la faz del país”.

Tengo el testimonio, de viva voz, que don Luis Miquilena (q.e.p.d.) me contó: “Chávez quería hacer una Constitución tipo Cuba y transformar al país en comunista de una vez. Se fue y quedamos encargados de cumplir con eso (hacer una Constitución comunista). No lo hicimos. Montó en cólera y lo reclamó”. Dijo: “Esa Constitución no es lo que yo esperaba. La redactaste a tu imagen y semejanza”. Contestó don Luis: “Eso es lo que quería el pueblo de Venezuela”. Efectivamente, no se cumplió el deseo de quien mintiendo había llegado al poder y pretendía poner una trampa al país democrático, para someterlo al totalitarismo. Más difícil fue en aquel momento de locura, creo yo, no cumplir lo que pretendió el difunto. Me parece sencillo tomar las riendas de la nueva Constituyente, con el muy escaso respaldo que tiene el Presidente y los suyos (no llega ni a 10%) volver a la democracia: representativa, con los logros de esta del 99, en materia de libertad de expresión al menos, y muchas conquistas que allí hay.

La re-constituyente por Gloria Cuenca.