La mayoría de las personas que viven fuera de Venezuela utilizan la aplicación Skype para comunicarse con sus familiares

Un estudio reveló que más de 3.419 millones de personas tienen acceso a internet, según la compañía de análisis online We Are Social.

Y es que para nadie es un secreto que las redes sociales se han popularizado por acercar a las personas que están al otro lado del mundo, porque les permite acortar esos kilómetros de distancia.

Actualmente aplicaciones como Skype, Facebook, Whatsaap y Snapchat, te permiten compartir fotos, videos y hasta puedes realizar videollamadas, las cuales te ayudan a estar cerca de tus seres queridos, aunque en algunos momentos el internet presenta fallas.

Diferentes costumbres

La suerte siempre ha estado de parte de la comunicadora Marianella Márquez, quién tiene más de cinco años que partió de Venezuela, actualmente habita Múnich, Alemania. En varias oportunidades ha visitado el país durante la época navideña, pero en otras no ha podido.

Cuando la situación económica no se lo permite planea junto a sus padres comunicarse vía Skype, por lo general los días 24 y 25 de diciembre “conversamos y brindamos a la distancia”.

Explicó que compran botellas de vino y con copas “brindamos”. Muchas veces las pegan de la pantalla del computador, para sentirse cerca.

Dijo que durante la cena navideña en Alemania se acostumbra a compartir en familia, no son las hallacas y el pernil como en Venezuela, pero se estila comer pavo, ciruelas y Chucrú (repollo agrio). De igual forma, los regalos de navidad se destapan los 25 de diciembre en la mañana.

“Es algo difícil no poder compartir con mis padres son sentimientos que no he podido superar, quisiera que ellos estuvieran aquí conmigo, pero son personas que creen en Venezuela y no la quieren abandonar”, agregó Márquez.

Mientras que para la celebración de fin de año, se disfruta de una cena con cerdo o pavo, además; de un champaña espumoso y muchos fuegos artificiales, esto no puede faltar.

Matrimonio a distancia

La joven Francis Rojas relató que se encuentra en España desde hace dos meses y es la primera vez que va a estar una navidad fuera de su casa, pero desde ya tiene planificado recibir el año 2017 acompañada de sus padres por Skype, en Venezuela serán las 6:00 de la tarde.

Posteriormente, se conectará a las 5:00 a.m hora de Venezuela para recibir el año con ellos.

Recordó que durante el mes de agosto de 2015 su hermana se casó en Oregon en los Estados Unidos, y a través de Skype pudieron disfrutar del matrimonio. “Fueron sentimientos encontrados, lloramos, reímos, que triste no haber podido estar junto a ella, pero la tecnología nos ayudo a no perdernos ese momento”.

El día de la boda en Oregan era de tarde mientras que en Cumaná, estado Sucre eran las 7:00 de la noche.

Aunque hay historias de éxito, también hay otras como la de la joven Virginia Morales, una odontóloga de 29 años de edad, quien sin pensarlo viajó a Estados Unidos, por una propuesta de trabajo.

Contó que le tocó irse de Venezuela en noviembre de 2014, “todo le parecía perfecto” hasta que llegó la navidad. “Estaba sola, inmensamente triste, no tenía muchos conocidos”.

El 24 de diciembre de ese año, la pasó en una habitación con las luces apagadas, llorando y con el único deseo de estar con su familia. Aunque parecía mentira la conexión con sus padres falló. “Ese día no sé qué ocurrió el audio tenía interferencia y la imagen se medio veía”.

Morales mencionó que le tocó llorar y recordar las antiguas navidades acompañada de sus parientes.

Ysamar Bastardo

[email protected]

.